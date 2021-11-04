В Великобритании начнут лечить COVID-19 таблетками

В стране уже зарегистрированы таблетки для лечения коронавирусной болезни. Об этом сообщает британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В Великобритании зарегистрировали лекарство от вирусной болезни, фото из открытых источников

В Великобритании утвердили противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), как безопасный и эффективный в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легким и средней тяжести течением COVID-19. Государственный регулятор одобрил первое пероральное противовирусное средство для лечения COVID-19. Производитель таблеток – компания Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme (MSD).

Препарат действует из-за вмешательства в репликацию вируса и помогает избежать его размножения. Лекарственное средство эффективно для употребления, когда только заболел. Лекарство можно употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца.

По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Саджида Джавида, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат. Также он добавил, что страна является лидером в исследовании, разработке передовых методов лечения. Доктор Джун Рейн, исполнительный директор MHRA, добавил, что это первое пероральное средство для лечения болезни.

По словам профессора Сэра Мунира Пирмохамеда, главы Комиссии по лекарственным средствам, в ходе клинических испытаний Lagevrio он был признан эффективным в снижении риска госпитализации или смерти для взрослых на 50%. Хотя пилюли не считают заменой вакцин, ведь вакцинация все равно нужна. Как будут применять таблетки станет известно в ближайшее время.

Как сообщал портал "Комментарии", есть подъем COVID-19 продолжается. Известно, где самая большая вспышка и какая область вышла в "желтую".

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