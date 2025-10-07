logo

BTC/USD

124235

ETH/USD

4682.9

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании неожиданно предъявили серьезное обвинение Украине: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании неожиданно предъявили серьезное обвинение Украине: что произошло

Великобритания и ЕС отменили тарифы на украинские товары, поддерживая Украину, но это дает импортерам преимущество местных производителей.

7 октября 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина и Польша стали ведущими поставщиками яиц в Великобританию, что вызвало беспокойство среди британских фермеров из-за различных стандартов содержания кур.

В Великобритании неожиданно предъявили серьезное обвинение Украине: что произошло

Фото: из открытых источников

Марк Уильямс, глава Британского совета яичной промышленности, подчеркнул, что украинские и польские поставщики имеют конкурентное преимущество, поскольку не соблюдают жесткие британские нормы по безопасности пищевых продуктов и благосостояния животных. Эти стандарты прибавляют около 14% к стоимости производства десятка яиц, сообщает The Guardian.

Украина и Польша опередили другие страны ЕС, став крупнейшими экспортерами яиц в Великобритании. По состоянию на июль 2025 года Украина экспортировала 8 млн. кг яиц, Польша – почти 7 млн. кг, Испания – 5 млн. кг. При этом импорт яиц вырос с примерно 3,5 тысячи партий в 2023 году до более 10 тысяч в 2024-м, что связано с частыми поставками из регионов, где до сих пор широко применяется клеточное содержание кур.

Британские производители оказались в неравных условиях.

"Фермеры вынуждены инвестировать в повышенные стандарты благосостояния животных, тогда как правительство разрешает импорт яиц из систем производства, запрещенных в Великобритании. Это не только несправедливо, но и морально недопустимо", — подчеркнул Уильямс.

Хотя Великобритания и ЕС временно отменили тарифы на украинские товары после начала войны, чтобы поддержать экономику Украины, это создало конкурентное преимущество для импортеров местным производителям. Представитель правительства заверил, что власть поддерживает фермеров и работает над справедливыми правилами, гарантирующими равные условия в цепях поставок.

Как уже писали "Комментарии", Россия обновила свои технологии и тактику нанесения ударов по Украине, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и сделать атаки более разрушительными. Об этом сообщает аналитик издания Bild Юлиан Репке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости