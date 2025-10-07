Великобританія висунула раптовий ультиматум Україні: деталі скандалу

Україна та Польща стали провідними постачальниками яєць до Великої Британії, що викликало занепокоєння серед британських фермерів через різні стандарти утримання курей.

Фото: з відкритих джерел

Марк Вільямс, голова Британської ради яєчної промисловості, підкреслив, що українські та польські постачальники мають конкурентну перевагу, оскільки не дотримуються жорстких британських норм з безпеки харчових продуктів і добробуту тварин. Ці стандарти додають близько 14% до вартості виробництва десятка яєць, повідомляє The Guardian.

Україна та Польща випередили інші країни ЄС, ставши найбільшими експортерами яєць у Великій Британії. Станом на липень 2025 року Україна експортувала 8 млн кг яєць, Польща – майже 7 млн кг, Іспанія – 5 млн кг. При цьому імпорт яєць зріс із приблизно 3,5 тисяч партій у 2023 році до понад 10 тисяч у 2024-му, що пов’язано з частими поставками з регіонів, де досі широко застосовується кліткове утримання курей.

Британські виробники опинилися в нерівних умовах.

"Фермери змушені інвестувати у підвищені стандарти добробуту тварин, тоді як уряд дозволяє імпорт яєць із систем виробництва, заборонених у Великій Британії. Це не лише несправедливо, але й морально неприпустимо", — наголосив Вільямс.

Хоча Великобританія та ЄС тимчасово скасували тарифи на українські товари після початку війни, аби підтримати економіку України, це створило конкурентну перевагу для імпортерів над місцевими виробниками. Представник уряду запевнив, що влада підтримує фермерів і працює над справедливими правилами, які гарантують рівні умови у ланцюгах постачання.

