Великобритания выдвинула внезапный ультиматум Украины: детали скандала

Украина и Польша стали ведущими поставщиками яиц в Великобританию, что вызвало беспокойство среди британских фермеров из-за различных стандартов содержания кур.

Фото: из открытых источников

Марк Уильямс, глава Британского совета яичной промышленности, подчеркнул, что украинские и польские поставщики имеют конкурентное преимущество, поскольку не соблюдают жесткие британские нормы по безопасности пищевых продуктов и благосостояния животных. Эти стандарты прибавляют около 14% к стоимости производства десятка яиц, сообщает The Guardian.

Украина и Польша опередили другие страны ЕС, став крупнейшими экспортерами яиц в Великобритании. По состоянию на июль 2025 года Украина экспортировала 8 млн. кг яиц, Польша – почти 7 млн. кг, Испания – 5 млн. кг. При этом импорт яиц вырос с примерно 3,5 тысячи партий в 2023 году до более 10 тысяч в 2024-м, что связано с частыми поставками из регионов, где до сих пор широко применяется клеточное содержание кур.

Британские производители оказались в неравных условиях.

"Фермеры вынуждены инвестировать в повышенные стандарты благосостояния животных, тогда как правительство разрешает импорт яиц из систем производства, запрещенных в Великобритании. Это не только несправедливо, но и морально недопустимо", — подчеркнул Уильямс.

Хотя Великобритания и ЕС временно отменили тарифы на украинские товары после начала войны, чтобы поддержать экономику Украины, это создало конкурентное преимущество для импортеров местным производителям. Представитель правительства заверил, что власть поддерживает фермеров и работает над справедливыми правилами, гарантирующими равные условия в цепях поставок.

