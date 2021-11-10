В Великобритании обяжут медиков вакцинироваться от COVID-19

9 ноября министр здравоохранения Великобритании подчеркнул, что все медицинские работники должны быть вакцинированы до апреля 2022 года. В противном случае их уволят. Об этом пишет The New York Times.



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В то же время такое решение, по мнению профсоюзов, может усугубить дефицит медицинского персонала в стране. Министр здравоохранения Саджид Джавид подчеркнул, что 90% работников здравоохранения уже вакцинированы двумя дозами.

Не буду увольнять тех людей, которые имеют противопоказания к вакцине, и медиков, которые не хотят вакцинироваться, но они и не имеют прямых контактов с пациентами. Пока все медики будут работать, ведь есть значительная нагрузка на систему здравоохранения. Всего в стране работают около 1,3 миллиона медиков, но не все из них имеют прямой контакт с больными.

В настоящее время примерно от 80 000 до 100 000 медиков, по словам Криса Хопсона, исполнительного директора Службы здоровья, остаются невакцинированными от COVID-19. Решение об обязательной вакцинации медиков до апреля было принято для Англии. Другие регионы, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, не предлагали свое видение этой проблемы. Сообщается, что они могут самостоятельно принимать решение об обязательности вакцинации.

Сейчас в Великобритании обеспокоены количеством вакансий в системе здравоохранения и тем, что критически не хватает медиков для борьбы с эпидемией. Поэтому там временно не выдвигают ультиматумов работникам в этой сфере. В службе социальной помощи и службе здоровья насчитывается от 90 000 до 100 000 вакансий.

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