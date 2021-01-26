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В Великобритании оштрафовали полицейских за стрижки во время локдауна

Два офицера, которые вызвали парикмахера работу и организовали его приезд, находятся под следствием

сегодня, 21:35
Автор:

Ольга Чародий

В Лондоне более 25 сотрудников  оштрафовали за  новые  стрижки во время локдауна.  Об этом сообщает LB.

В Великобритании оштрафовали полицейских за стрижки во время локдауна

Полиция Великобритании (фото из открытых источников)

Как известно, в середине января сотрудники полицейского участка Бетнал-Грин в Лондоне пригласили к себе на работу профессионального парикмахера. После окончания работы парикмахер уехал домой.

Скотленд-Ярд начал расследование инцидента. Было установлено, что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере 200 фунтов (более 7000 тысяч гривен).

Полисмены, которые пригласили парикмахера в участок, на данный момент  находятся  под следствием.

"Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", — заявил глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт.

На данный момент в стране действует локдаун. Среди ограничений — запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Меры направлены на уменьшение уровня заболеваемости коронавирусной  инфекции и должны соблюдаться всеми гражданами, а уж тем более правоохранителями.

 Напомним, длинный ковид или постковидный синдром – не одно конкретное следствие инфекции. Ученые из британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) заявили, что это признаки, которые могут развиваться во время или после коронавируса. Если они не проходят спустя 4-12 недель, то специалисты квалифицируют это как "длительный симптоматический COVID-19".

Было проведено новое научное исследование, в ходе которого эксперты проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании.  


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Источник: https://www.lbc.co.uk/news/31-met-officers-face-200-fine-over-haircuts-in-bethnal-green-police-station/
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