В Великобритании оштрафовали полицейских за стрижки во время локдауна

В Лондоне более 25 сотрудников оштрафовали за новые стрижки во время локдауна. Об этом сообщает LB.

Полиция Великобритании (фото из открытых источников)

Как известно, в середине января сотрудники полицейского участка Бетнал-Грин в Лондоне пригласили к себе на работу профессионального парикмахера. После окончания работы парикмахер уехал домой.

Скотленд-Ярд начал расследование инцидента. Было установлено, что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере 200 фунтов (более 7000 тысяч гривен).

Полисмены, которые пригласили парикмахера в участок, на данный момент находятся под следствием.

"Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", — заявил глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт.

На данный момент в стране действует локдаун. Среди ограничений — запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Меры направлены на уменьшение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и должны соблюдаться всеми гражданами, а уж тем более правоохранителями.

Напомним, д линный ковид или постковидный синдром – не одно конкретное следствие инфекции. Ученые из британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) заявили, что это признаки, которые могут развиваться во время или после коронавируса. Если они не проходят спустя 4-12 недель, то специалисты квалифицируют это как "длительный симптоматический COVID-19".

Было проведено новое научное исследование, в ходе которого эксперты проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании.

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