В Великобритании оштрафовали полицейских за стрижки во время локдауна

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Ольга Чародий
В Лондоне более 25 сотрудников оштрафовали за новые
стрижки во время локдауна. Об
этом сообщает LB.
Полиция Великобритании (фото из открытых источников)
Как известно, в середине января сотрудники полицейского
участка Бетнал-Грин в Лондоне пригласили к себе на работу профессионального
парикмахера. После окончания работы парикмахер уехал домой.
Скотленд-Ярд начал расследование инцидента. Было установлено,
что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере
200 фунтов (более 7000 тысяч гривен).
Полисмены, которые пригласили парикмахера в участок, на
данный момент находятся под следствием.
"Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество
ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", — заявил
глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт.
На данный момент в стране действует локдаун. Среди
ограничений — запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Меры
направлены на уменьшение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и должны соблюдаться всеми
гражданами, а уж тем более правоохранителями.
Было проведено новое научное исследование, в ходе которого эксперты проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании.
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