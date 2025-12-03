В Великобритании ответили на угрозы Путина начать войну против Европы

В европейских столицах резко отреагировали на очередные угрозы Владимира Путина вступить в войну против стран Европы. Российский диктатор накануне заявил, что Москва "готова немедленно" к полномасштабному военному противостоянию с Европой, если оно якобы будет инициировано Западом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Британский министр здравоохранения Вес Стритинг в эфире Sky News назвал заявления Путина типичной российской тактикой устрашения. По его словам, риторика Кремля ничем не отличается от угроз, которые раздаются уже много лет.

"Я думаю, что мы должны рассматривать это так, как оно есть на самом деле, то есть то самое старое бряцание оружием, которое мы слышали от президента Путина", — сказал Стритинг.

Политик назвал заявления Путина особенно циничными на фоне его полномасштабного вторжения в Украину и многочисленных военных преступлений.

"Ирония того, что президент Путин говорит о разжигании войны со стороны европейских лидеров, была бы смешной, если бы то, что он делает в Украине, не было столь серьезным", — отметил британский министр.

Стритинг подчеркнул, что Лондон воспринимает российскую угрозу максимально серьезно, а британское правительство продолжает наращивать инвестиции в оборону.

Заявления Путина прозвучали накануне переговоров в Москве со спецпосланником США Стивом Виткоффом по поводу возможного плана завершения войны против Украины. Российский диктатор сказал, что Москва якобы не планирует воевать с европейскими странами, однако "готова к войне прямо сейчас", если Европа сделает первый шаг. По его словам, эта война "будет очень быстрой", потому что "это не Украина".

