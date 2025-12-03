У Великій Британії відповіли на погрози Путіна почати війну проти Європи

У європейських столицях різко відреагували на чергові погрози Володимира Путіна розпочати війну проти країн Європи. Російський диктатор напередодні заявив, що Москва "готова негайно" до повномасштабного військового протистояння з Європою, якщо воно нібито буде ініційоване Заходом.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Британський міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг в ефірі Sky News назвав заяви Путіна типовою російською тактикою залякування. За його словами, риторика Кремля нічим не відрізняється від погроз, які лунають уже багато років.

"Я думаю, що ми повинні розглядати це так, як воно є насправді, тобто те саме старе брязкання зброєю, яке ми чули від президента Путіна", — сказав Стрітінг.

Політик назвав заяви Путіна особливо цинічними на тлі його повномасштабного вторгнення в Україну та численних воєнних злочинів.

"Іронія того, що президент Путін говорить про розпалювання війни з боку європейських лідерів, була б смішною, якби те, що він робить в Україні, не було таким серйозним", — зауважив британський міністр

Стрітінг наголосив, що Лондон сприймає російську загрозу максимально серйозно, а британський уряд продовжує нарощувати інвестиції в оборону.

Заяви Путіна пролунали напередодні переговорів у Москві зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом щодо можливого плану завершення війни проти України. Російський диктатор сказав, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами, однак "готова до війни прямо зараз", якщо Європа зробить перший крок. За його словами, ця війна "буде дуже швидкою", бо "це ж не Україна".

