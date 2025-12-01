Украинские школьники в Великобритании оказались в сложной ситуации из-за отсутствия школьного экзамена по украинскому языку. Им предлагают вместо него сдавать экзамен по русскому, что вызывает сильный психологический дискомфорт и стресс, сообщает Радио Свобода.

Фото: из открытых источников

Ученица Люба, которая переехала в Британию в 2022 году и должна была в следующем году составлять обязательный GCSE, поделилась своим опытом .



" Помню, меня попросили говорить по-русски на каком-то занятии, и я просто начала плакать, потому что не могла выдавить из себя ничего. Я очень стряхивала, нервничала, и мне это было неприятно ", - отметила она.

Экзамен состоял из аудирования, чтения, письма и устной части. Несмотря на поддержку учительницы, говорить по-русски было чрезвычайно сложно. Еще два украинских ученика решили составить этот предмет, поскольку он помогал повысить общий балл, однако большинство школьников хотели иметь возможность сдать украинский язык.

"До 1995 года экзамен по украинскому в Великобритании существовал, но из-за малого количества детей его отменили. Теперь украинские ученики сталкиваются со стрессом — иногда школы прямо склоняют их к сдаче русского, чтобы улучшить статистику успеваемости. Некоторые твердо отказываются, но даже предложение составить русский" Григорьевич.

Сейчас украинское общество активно работает над возобновлением экзамена по украинскому языку. Инициативу уже поддержали парламент Великобритании, Министерство образования Украины, МИД и посольство Украины. Окончательное решение должна принять организация AQA, рассматривающая соответствующие обращения.

Украинская община предлагает проводить экзамены на базе субботних и воскресных школ, привлекая украинских учителей как инструкторов, ведь необходимые ресурсы уже есть. Это позволит учащимся сохранить связь с родным языком и стандартами Украины.

