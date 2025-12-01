У Великій Британії шокували вимогою до українських біженців: деякі плачуть

Українські школярі у Великій Британії опинилися в складній ситуації через відсутність шкільного іспиту з української мови. Їм пропонують замість нього складати екзамен із російської, що викликає сильний психологічний дискомфорт і стрес, повідомляє Радіо Свобода.

Фото: з відкритих джерел

Учениця Люба, яка переїхала до Британії у 2022 році і мала наступного року складати обов’язковий GCSE, поділилася своїм досвідом.



"Пам’ятаю, мене попросили говорити російською на якомусь занятті, і я просто почала плакати, бо не могла видавити з себе нічого. Я дуже стресувала, нервувала, і мені це було неприємно", — зазначила вона.

Іспит складався з аудіювання, читання, письма та усної частини. Незважаючи на підтримку вчительки, говорити російською було надзвичайно складно. Ще двоє українських учнів вирішили скласти цей предмет, оскільки він допомагав підвищити загальний бал, проте більшість школярів хотіли мати можливість здати українську мову.

"До 1995 року іспит з української у Великій Британії існував, але через малу кількість дітей його скасували. Тепер українські учні стикаються зі стресом — інколи школи прямо схиляють їх до складання російської, аби покращити статистику успішності. Дехто твердо відмовляється, але навіть пропозиція скласти російську для них травматична", — пояснила викладачка Інна Григорович.

Наразі українська громада активно працює над відновленням іспиту з української мови. Ініціативу вже підтримали парламент Великої Британії, Міністерство освіти України, МЗС та посольство України. Остаточне рішення має ухвалити організація AQA, яка розглядає відповідні звернення.

Українська громада пропонує проводити іспити на базі суботніх і недільних шкіл, залучаючи українських учителів як інструкторів, адже необхідні ресурси вже є. Це дозволить учням зберегти зв’язок із рідною мовою та навчальними стандартами України.

