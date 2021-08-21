В Великобритании утвердили коктейль из антител для лечения COVID

Борьба с COVID, фото из открытых источников

В Великобритании Регуляторное агентство по лекарственным средствам и медицинским товарам утвердило американский коктейль из антител как средство лечения коронавируса. Об этом сообщает британское издание "The Guardian".

В результате клинических испытаний доказано, что препарат "Ronapreve", известный также как "Regen-Cov", борется с COVID за счет искусственных антител, которые позволяют облегчить течение заболевания и примерно на 70% уменьшают риск госпитализации при применении на ранних стадиях коронавирусной болезни.

Такой эффект препарата является своеобразным спасением для людей с иммунодефицитом, которые могут плохо реагировать на вакцины. В их число входят пациенты с ВИЧ/СПИД, с трансплантированными органами и те, кто лечится от рака.

При всех плюсах американского препарата в регуляторном агентстве по лекарственным средствам и медицинским товарам отмечают, что коктейль из антител все же не заменяет вакцинацию.

""Ronapreve" сочетает в себе два антитела, которые связываются с различными местами белка коронавируса, предотвращая поглощение клетками и ускоряя клиренс вируса", — пояснил механизм действия препарата профессор медицины и эпидемиологии Оксфордского университета Мартин Лэндри.

Положительно к массовому применению нового препарата отнесся и профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа в Лондоне Пенни Уорд, который отметил, что использование Ronapreve дает больший шанс избежать заражения COVID медицинским персоналом, а значит спасти больше жизней.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ВОЗ рекомендовала вакцинировать от коронавируса не только взрослым, но и детям. Так, в Эстонии и Швейцарии уже разрешено вакцинировать подростков в возрасте 12-15 лет, а в США ведется активная работа над запуском прививочной кампании среди школьников.

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