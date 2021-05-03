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В Великобритании замужняя женщина забеременела от соседа и сыграла свадьбу с любовником

Пара официально развелась в 2019 году, а теперь он подавал в суд на жену и ей грозит тюремное заключение

сегодня, 17:24
Автор:

Ольга Чародий

В Великобритании женщина сыграла свадьбу со своим любовником и родила от него ребенка, скрыв роман и беременность от официального мужа. Об этом сообщает издание Mirror.

В Великобритании замужняя женщина забеременела от соседа и сыграла свадьбу с любовником

Женщина вышла замуж за любовника (фото из открытых источников)

Женщина по имени Бринда впервые вышла замуж за Рави Ина. В семье все было хорошо, родилось двое детей. Впрочем, уже через 18 лет муж Бринды заподозрил измену, когда жены часто и долго не было дома.

По его словам, когда он пытался узнать у жены, что происходит, она становилась агрессивной. Как оказалось, женщина закрутила  роман со своим соседом, забеременела и тайком вышла замуж  за соседского мужчину.

Для этого женщина подделала данные в свидетельстве о браке. Пара официально развелась два года назад, а теперь он подавал в суд на жену и ей грозит тюремное заключение. Максимальное наказание за двоеженство может составить семь лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в этом месяце.

Напомним, в поселке городского типа Мизоч, которые находится в Ровенской области, в кафе "Гурман" отмечали свадьбу, после которой произошло массовое отравление, в больницу попали 39 человек. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.  В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 гостей праздника (из них 8 детей). Всего кафе посетило около 100 человек. Сейчас спасателями проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Как сообщали "Комментарии", в Луцке в пиццерии "Феличита" произошло массовое отравление.   В течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом "Острый гастроэнтероколит" госпитализированы 10 человек.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/secret-life-bigamist-mum-who-23964113
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