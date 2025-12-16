В Великобритании заявили о росте риска нападения России

Главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании Ричард Найтон заявил о росте уровня угрозы от России. По его словам, сейчас важно быть честным с "семьями и домохозяйствами" по всей Британии по поводу того, что значит быть готовым к "ряду реальных, физических угроз".

Главнокомандующий ВВС Великобритании Ричард Найтон. Фото: из открытых источников

Военный предупредил, что военная мощь России растет и вызывает опасения, ведь войска РФ теперь закалены в боях после почти четырех лет полномасштабной войны в Украине, пишет Sky News.

По словам командующего, вооруженные силы Великобритании всегда будут "первой линией обороны наряду с остальным альянсом НАТО", но все общество также должно играть роль в восстановлении устойчивости.

Главный маршал авиации заявил, что согласен со своим французским коллегой, генералом Фабьеном Мандоном, который в прошлом месяце заявил, что Франция должна быть готова к возможности потери своих детей в потенциальной войне с Россией.

"Ситуация опаснее, чем я осознавал за свою карьеру, и цена мира растет. Наш ответ должен выходить за рамки простого укрепления наших вооруженных сил. Нужна реакция всей страны, которая будет развивать наш оборонный промышленный потенциал, развивает необходимые навыки, использует силу институтов, необходимых в военное время, обеспечивает и повышает устойчивость общества и инфраструктуры", — отметил главнокомандующий Королевскими ВВС.

