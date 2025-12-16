У Великій Британії завили про зростання ризику нападу Росії

Головнокомандувач Королівських ВПС Великої Британії Річард Найтон заявив про зростання рівня загрози від Росії. За його словами, зараз важливо бути чесним з "сім'ями та домогосподарствами" по всій Британії щодо того, що означає бути готовим до "ряду реальних, фізичних загроз".

Головнокомандувач ВПС Великої Британії Річард Найтон. Фото: з відкритих джерел

Військовий попередив, що військова міць Росії зростає і викликає побоювання, адже війська РФ тепер загартовані в боях після майже чотирьох років повномасштабної війни в Україні, пише Sky News.

За словами командувача, збройні сили Великої Британії завжди будуть "першою лінією оборони поряд із рештою альянсу НАТО", але все суспільство також має відігравати роль у відновленні стійкості.

Головний маршал авіації заявив, що погоджується зі своїм французьким колегою, генералом Фаб'єном Мандоном, який минулого місяця заявив, що Франція має бути готова до можливості втрати своїх дітей у потенційній війні з Росією.

"Ситуація є небезпечнішою, ніж я усвідомлював за свою кар'єру, і ціна миру зростає. Наша відповідь має виходити за межі простого зміцнення наших збройних сил. Потрібна реакція всієї країни, яка розвиватиме наш оборонний промисловий потенціал, розвиває необхідні навички, використовує силу інституцій, які будуть потрібні у воєнний час, і забезпечує та підвищує стійкість суспільства та інфраструктури", — зазначив головнокомандувач Королівських ВПС.

