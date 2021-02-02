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Главная Новости Мир Великобритания В возрасте 100 лет умер британский ветеран сэр Том Мур, собравший более 33 млн фунтов для медиков
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В возрасте 100 лет умер британский ветеран сэр Том Мур, собравший более 33 млн фунтов для медиков

Британский герой два дня назад был госпитализирован с диагнозом "коронавирус"

сегодня, 20:04
Автор:

Оленка Клочко

Британский ветеран, сэр Том Мур, прославившийся своим пари, благодаря которому он во время пандемии смог собрать более 33 млн фунтов, скончался в больнице, не дожив всего три месяца до своего 101-летия. Информация о печальном событии появилась на его страничке в Twitter.

В возрасте 100 лет умер британский ветеран сэр Том Мур, собравший более 33 млн фунтов для медиков

Умер сэр Том Мур. Фото: Twitter

Два дня назад его дочь Ханна Ингрем-Мур сообщила о том, что отца госпитализировали в больницу Бедфорд с диагнозом "коронавирус". По ее словам, он уже несколько недель страдал от пневмонии, но находился дома, с родными, однако ему понадобилась дополнительная помощь из-за проблем с дыханием, и его отвезли в медучреждение. Ветерана определили в обычную палату, в подключении к ИВЛ он не нуждался.

В Twitter сыпятся сотни горьких комментариев от разных людей, с пожеланиями соболезнований родным и горечью утраты:

"Спасибо тебе, ты был светом, когда все другие огни погасли"
"Том был чудесным и давал нам всем надежду в темные времена"
"Он был ярким светом и примером для всех нас весь этот год"
"Абсолютное вдохновение. Он отдал жизнь служению своей стране и своей семье"
"Ты прожил две жизни: одну — длинной в 99 лет, и еще одну — весь этот последний год"


Том Мур стал известен всему миру, когда в апреле прошлого года, в самый разгар пандемии, он пообещал к своему 100-летию пройти вокруг 25-метровой лужайки перед домом 100 кругов. Ветеран передвигался на ходунках, но ежедневно совершал по 10 кругов по саду. Он обратился ко всем, кто его поддерживает с призывом жертвовать деньги для британских медиков. К конце апреля он собрал уже 13 млн фунтов, но средства все еще поступали и после окончания флешмоба, а к лету сумма достигла 33 млн фунтов.

Своим примером Том Мур вдохновил миллионы людей, а его поклонники обратились к руководству Великобритании с предложением посвятить волонтера в рыцари за такой выдающийся поступок. В июле королева Великобритании провела торжественную церемонию посвящения в рыцари и наградила Тома Мура званием "сэр".


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Источник: https://twitter.com/captaintommoore
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