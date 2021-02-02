В возрасте 100 лет умер британский ветеран сэр Том Мур, собравший более 33 млн фунтов для медиков

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Оленка Клочко
Британский ветеран, сэр Том Мур, прославившийся своим пари, благодаря которому он во время пандемии смог собрать более 33 млн фунтов, скончался в больнице, не дожив всего три месяца до своего 101-летия. Информация о печальном событии появилась на его страничке в Twitter.
Умер сэр Том Мур. Фото: Twitter
Два дня назад его дочь Ханна Ингрем-Мур сообщила о том, что отца госпитализировали в больницу Бедфорд с диагнозом "коронавирус". По ее словам, он уже несколько недель страдал от пневмонии, но находился дома, с родными, однако ему понадобилась дополнительная помощь из-за проблем с дыханием, и его отвезли в медучреждение. Ветерана определили в обычную палату, в подключении к ИВЛ он не нуждался.
В Twitter сыпятся сотни горьких комментариев от разных людей, с пожеланиями соболезнований родным и горечью утраты:
Том Мур стал известен всему миру, когда в апреле прошлого года, в самый разгар пандемии, он пообещал к своему 100-летию пройти вокруг 25-метровой лужайки перед домом 100 кругов. Ветеран передвигался на ходунках, но ежедневно совершал по 10 кругов по саду. Он обратился ко всем, кто его поддерживает с призывом жертвовать деньги для британских медиков. К конце апреля он собрал уже 13 млн фунтов, но средства все еще поступали и после окончания флешмоба, а к лету сумма достигла 33 млн фунтов.
Своим примером Том Мур вдохновил миллионы людей, а его поклонники обратились к руководству Великобритании с предложением посвятить волонтера в рыцари за такой выдающийся поступок. В июле королева Великобритании провела торжественную церемонию посвящения в рыцари и наградила Тома Мура званием "сэр".
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