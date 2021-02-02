В возрасте 100 лет умер британский ветеран сэр Том Мур, собравший более 33 млн фунтов для медиков

Британский ветеран, сэр Том Мур, прославившийся своим пари, благодаря которому он во время пандемии смог собрать более 33 млн фунтов, скончался в больнице, не дожив всего три месяца до своего 101-летия. Информация о печальном событии появилась на его страничке в Twitter.

Умер сэр Том Мур. Фото: Twitter

Два дня назад его дочь Ханна Ингрем-Мур сообщила о том, что отца госпитализировали в больницу Бедфорд с диагнозом "коронавирус". По ее словам, он уже несколько недель страдал от пневмонии, но находился дома, с родными, однако ему понадобилась дополнительная помощь из-за проблем с дыханием, и его отвезли в медучреждение. Ветерана определили в обычную палату, в подключении к ИВЛ он не нуждался.

В Twitter сыпятся сотни горьких комментариев от разных людей, с пожеланиями соболезнований родным и горечью утраты:

"Спасибо тебе, ты был светом, когда все другие огни погасли" "Том был чудесным и давал нам всем надежду в темные времена" "Он был ярким светом и примером для всех нас весь этот год" "Абсолютное вдохновение. Он отдал жизнь служению своей стране и своей семье" "Ты прожил две жизни: одну — длинной в 99 лет, и еще одну — весь этот последний год"



Том Мур стал известен всему миру, когда в апреле прошлого года, в самый разгар пандемии, он пообещал к своему 100-летию пройти вокруг 25-метровой лужайки перед домом 100 кругов. Ветеран передвигался на ходунках, но ежедневно совершал по 10 кругов по саду. Он обратился ко всем, кто его поддерживает с призывом жертвовать деньги для британских медиков. К конце апреля он собрал уже 13 млн фунтов, но средства все еще поступали и после окончания флешмоба, а к лету сумма достигла 33 млн фунтов.

Своим примером Том Мур вдохновил миллионы людей, а его поклонники обратились к руководству Великобритании с предложением посвятить волонтера в рыцари за такой выдающийся поступок. В июле королева Великобритании провела торжественную церемонию посвящения в рыцари и наградила Тома Мура званием "сэр".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!