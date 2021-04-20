Великобритания готова к войне

Отныне диппредставители других государств, работающие в Британии от имени правительств иностранных государств, будут обязаны регистрировать присутствие в соответствии с законопроектом о защите нации от враждебных государств.

Власти Великобритании намерены ввести новый закон

Под враждебными державами подразумеваются Китай и Россия. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. 11 мая Борис Джонсон объявит о введении нового закона

"Проект закона о противодействии недружественным государствам требует ото всех лиц, которые работают от имени иностранных правительств в Великобритании, регистрировать свое присутствие в стране. Невыполнение этого требования будет уголовно наказуемым" – говорится в сообщении.

Планируется, что на фоне растущей обеспокоенности руководства страны деятельностью России и Китая эти меры будут ужесточаться.

Напомним, в Великобритании заявили, что Россия несет огромную ядерную опасность всей Европе и пообещали помочь Украине в защите от российской агрессии. Об этом говорится в документе о стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании. В документе сообщается, что Россия является источником величайшей ядерной и военной угрозы для всей безопасности Европы. Там отмечают, что россияне модернизируют вооруженные силы, а также интегрируют все сферы государственной деятельности, что делает Россию непредсказуемым противником. Британцы заявляют, что Россия инвестирует в подводные возможности, угрожающие глубоководным кабелям, а также развивающие торпедное вооружение, которое поможет доставлять ядерный заряд к прибрежным целям.

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