Великобритания готовит невыносимые условия для жизни украинцев: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Великобритания готовит невыносимые условия для жизни украинцев: что известно

Новые правила, прежде всего, касаются украинцев с временной защитой, которые теперь должны уверенно владеть английским языком для успешной интеграции в британское общество.

30 сентября 2025, 11:25
Автор:
Клименко Елена

Великобритания вводит серьезные изменения в правила, касающиеся оформления бессрочного вида на жительство. Теперь иностранцы, претендующие на ILR, должны отвечать четко определенным критериям. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерку внутренних дел Шабана Махмуда.

Великобритания готовит невыносимые условия для жизни украинцев: что известно

Фото: 24 Канал

В рамках новой иммиграционной стратегии британское правительство требует от кандидатов в ILR:

·          продемонстрировать высокий уровень знаний английского языка;

·          иметь безупречную репутацию (отсутствие судимостей);

·     подтвердить свою социальную и экономическую интеграцию через работу, волонтерскую деятельность или уплату налогов – при этом не пользуясь социальными выплатами.

Особое внимание уделяется украинским гражданам, получившим временное убежище после начала полномасштабной войны. Для них базового знания английского будет недостаточно — британские власти ожидают от них уверенного владения языком, что будет способствовать полноценной интеграции в общество и рынок труда.

Также предусмотрено, что участие в трудоустройстве или волонтерстве станет обязательным элементом подтверждения готовности интегрироваться и быть полезным общине.

Еще одним новшеством является ужесточение требований к личной репутации: даже незначительные правонарушения могут стать основанием для отказа в ILR или задержки его рассмотрения.

Эта реформа стала частью более жесткой иммиграционной политики на фоне политического давления со стороны партии Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем. В то же время лейбористы отмечают: новые правила не затрагивают тех, у кого уже есть ILR, но для новых заявителей процедура станет значительно строже.

