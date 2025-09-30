Великобритания готовит невыносимые условия для жизни украинцев: что известно

Великобритания вводит серьезные изменения в правила, касающиеся оформления бессрочного вида на жительство. Теперь иностранцы, претендующие на ILR, должны отвечать четко определенным критериям. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерку внутренних дел Шабана Махмуда.

Фото: 24 Канал

В рамках новой иммиграционной стратегии британское правительство требует от кандидатов в ILR:

· продемонстрировать высокий уровень знаний английского языка;

· иметь безупречную репутацию (отсутствие судимостей);

· подтвердить свою социальную и экономическую интеграцию через работу, волонтерскую деятельность или уплату налогов – при этом не пользуясь социальными выплатами.

Особое внимание уделяется украинским гражданам, получившим временное убежище после начала полномасштабной войны. Для них базового знания английского будет недостаточно — британские власти ожидают от них уверенного владения языком, что будет способствовать полноценной интеграции в общество и рынок труда.

Также предусмотрено, что участие в трудоустройстве или волонтерстве станет обязательным элементом подтверждения готовности интегрироваться и быть полезным общине.

Еще одним новшеством является ужесточение требований к личной репутации: даже незначительные правонарушения могут стать основанием для отказа в ILR или задержки его рассмотрения.

Эта реформа стала частью более жесткой иммиграционной политики на фоне политического давления со стороны партии Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем. В то же время лейбористы отмечают: новые правила не затрагивают тех, у кого уже есть ILR, но для новых заявителей процедура станет значительно строже.

Как уже писали "Комментарии", в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) продолжается согласование закупок американского вооружения. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, к настоящему моменту уже начат процесс финансирования шести различных пакетов вооружения.