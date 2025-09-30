Велика Британія готує нестерпні умови для життя українців: що відомо

Велика Британія запроваджує серйозні зміни до правил, що стосуються оформлення безстрокового дозволу на проживання. Тепер іноземці, які претендують на ILR, повинні відповідати чітко визначеним критеріям. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд.

У рамках нової імміграційної стратегії британський уряд вимагає від кандидатів на ILR:

· продемонструвати високий рівень знань англійської мови;

· мати бездоганну репутацію (відсутність судимостей);

· підтвердити свою соціальну та економічну інтеграцію через роботу, волонтерську діяльність або сплату податків — при цьому не користуючись соціальними виплатами.

Особлива увага приділяється українським громадянам, які отримали тимчасовий притулок після початку повномасштабної війни. Для них базового знання англійської буде недостатньо — британська влада очікує від них впевненого володіння мовою, що сприятиме повноцінній інтеграції в суспільство й ринок праці.

Також передбачено, що участь у працевлаштуванні або волонтерстві стане обов’язковим елементом для підтвердження готовності інтегруватися та бути корисним громаді.

Ще одним нововведенням є посилення вимог до особистої репутації: навіть незначні правопорушення можуть стати підставою для відмови в ILR або затримки його розгляду.

Ця реформа стала частиною жорсткішої імміграційної політики на тлі політичного тиску з боку партії Reform UK, очолюваної Найджелом Фараджем. Водночас лейбористи наголошують: нові правила не зачіпають тих, хто вже має ILR, але для нових заявників процедура стане значно суворішою.

