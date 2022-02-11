Великобритания меняет правила визита для туристов: что нужно знать, чтобы попасть в Королевство

Великобритания смягчает условия для въезда для туристов. Уже с сегодняшнего дня, 11 февраля, невакцинированные гости страны не должны отбывать период самоизоляции, а вакцинированные могут не сдавать ПЦР-тест. Об этом идет речь на официальном сайте правительства Королевства. Передает портал "Комментарии".

Новые правила въезда туристов в Великобританию. Фото из открытых источников

Как отмечается на сайте британского правительства, карантин должны соблюдаться только теми туристами, у которых обнаружат коронавирус. Если туристы вакцинированы полным курсом, то могут посещать страну без каких-либо ограничений.

А вот иностранцы, имеющие одну дозу вакцины от коронавируса или вовсе не вакцинированны, или же их вакцина не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны сдать ПЦР-тест перед отъездом, а также по прибытии в Британию не позднее второго дня в стране.

В то же время все прибывающие в Великобританию должны заполнить форму поиска пассажиров (Passenger Locator Form) за 48 часов до вылета.

"Если вы полностью вакцинированы, вам больше не нужно будет сдавать тест на COVID-19 ни до, ни после того, как вы приедете в Великобританию. Однако вам все равно нужно заполнить форму поиска пассажиров", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что выявлен новый опасный симптом, возникающий спустя длительное время после выздоровления от COVID . Большое исследование показало, что длительное время после выздоровления от COVID-19 люди сталкиваются с гораздо большим риском новых проблем с сердцем.

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