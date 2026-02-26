Чтобы развернуть бригаду военных в Украине после потенциального мирного соглашения с Россией, Великобритания, вероятно, будет вынуждена опрокинуть силы из Эстонии или Кипра. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает The Times.

Военные Британии. Фото: из открытых источников

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лондон и Париж готовы направить по 5 тысяч военных в случае заключения мирного соглашения. Однако, по данным издания, внутренние расчеты Минобороны Великобритании свидетельствуют: для поддержки такого контингента нужно не менее 20 тысяч человек – с учетом ротаций, подготовки и восстановления.

"Реалистически это означает вывод войск из Балтии или Кипра. Идеальным это решение не будет", – отметил собеседник газеты.

По его словам, сокращение присутствия в странах Балтии может ослабить восточный фланг НАТО, в то время как база на Кипре имеет стратегически важные возможности.

В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии в рамках операции Operation Cabrit. В Минобороны подчеркивают, что обязательства перед союзниками остаются в силе.

План развертывания британских и французских сил разрабатывается в штабе в Париже. В то же время, любое решение потребует одобрения парламента и правительства Великобритании.

планы по введению миротворческих сил в Украину в значительной степени зависят от одобрения российского диктатора Владимира Путина, пишет британское издание The Telegraph. По данным европейских источников, знакомых с ходом переговоров, главным камнем преткновения остаются послевоенные гарантии безопасности для стран-участниц.

"Все больше членов так называемой "Коалиции желающих" частно признавали, что их участие в миссии зависело от разрешения российского президента. Источники в дипломатическом и оборонном секторах предупредили, что это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти", — сообщает Кремль.