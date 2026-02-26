Великобритания может свернуть миссии в Эстонии и на Кипре ради Украины: детали

Рубрики
Чтобы развернуть бригаду военных в Украине после потенциального мирного соглашения с Россией, Великобритания, вероятно, будет вынуждена опрокинуть силы из Эстонии или Кипра. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает The Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лондон и Париж готовы направить по 5 тысяч военных в случае заключения мирного соглашения. Однако, по данным издания, внутренние расчеты Минобороны Великобритании свидетельствуют: для поддержки такого контингента нужно не менее 20 тысяч человек – с учетом ротаций, подготовки и восстановления.
По его словам, сокращение присутствия в странах Балтии может ослабить восточный фланг НАТО, в то время как база на Кипре имеет стратегически важные возможности.
В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии в рамках операции Operation Cabrit. В Минобороны подчеркивают, что обязательства перед союзниками остаются в силе.
План развертывания британских и французских сил разрабатывается в штабе в Париже. В то же время, любое решение потребует одобрения парламента и правительства Великобритании.
