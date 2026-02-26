logo_ukra

Британія може згорнути місії в Естонії та на Кіпрі заради України: деталі
НОВИНИ

Британія може згорнути місії в Естонії та на Кіпрі заради України: деталі

Лондон не має ресурсів для обіцяних 5 тисяч військових і змушений шукати резерви на інших напрямках

26 лютого 2026, 09:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Щоб розгорнути бригаду військових в Україні після потенційної мирної угоди з Росією, Велика Британія, ймовірно, буде змушена перекинути сили з Естонії або Кіпру. Про це з посиланням на джерела в оборонному відомстві повідомляє The Times.

Британія може згорнути місії в Естонії та на Кіпрі заради України: деталі

Військові Великобританії. Фото: з відкритих джерел

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Лондон і Париж готові направити по 5 тисяч військових у разі укладення мирної угоди. Однак, за даними видання, внутрішні розрахунки Міноборони Британії свідчать: для підтримки такого контингенту потрібно щонайменше 20 тисяч осіб – із урахуванням ротацій, підготовки та відновлення.

"Реалістично, це означає виведення військ із Балтії або Кіпру. Ідеальним це рішення не буде", — зазначив співрозмовник газети. 

За його словами, скорочення присутності в країнах Балтії може послабити східний фланг НАТО, тоді як база на Кіпрі має стратегічно важливі можливості.

Нині близько 800 британських військових перебувають в Естонії в межах операції Operation Cabrit. У Міноборони наголошують, що зобов’язання перед союзниками залишаються чинними.

План розгортання британських і французьких сил розробляють у штабі в Парижі. Водночас будь-яке рішення вимагатиме схвалення парламенту та уряду Великої Британії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — плани щодо введення миротворчих сил в Україну значною мірою залежать від схвалення російського диктатора Володимир Путін, пише британське видання The Telegraph. За даними європейських джерел, знайомих із перебігом переговорів, головним каменем спотикання залишаються післявоєнні гарантії безпеки для країн-учасниць.

"Все більше членів так званої "Коаліції охочих" приватно визнавали, що їхня участь у місії залежала від дозволу російського президента. Джерела в дипломатичному та оборонному секторах попередили, що це означає, що англо-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний за примхою Кремля", — повідомляє видання.



Джерело: https://www.thetimes.com/uk/defence/article/british-troops-cyprus-estonia-ukraine-russia-war-pgpd3n650
