Великобритания объяснила, почему не хочет отправлять истребители в Украину

Представитель британского правительства рассказал, почему правительство его страны не поддерживает идею посылать свои истребители в Украину. Британский чиновник считает такое решение "непрактичным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .



Отправлять истребители в Украину "непрактично" считает Великобритания. Фото из открытых источников

Украина продолжает давить на союзников, чтобы получить согласие на истребители, необходимые для противостояния против российской агрессии. Один из крупнейших союзников Украины в этой войне Великобритания пока не поддерживает решение предоставить свои самолеты для украинских войск.

"Истребители чрезвычайно сложны, и нужны месяцы, чтобы научиться летать. Учитывая эти условия, они считают, что отправлять эти самолеты в Украину непрактично", — пишет CNN . ссылаясь на представителя Даунинг-стрит.

По заверению пресс-секретаря Британского правительства, его страна обсуждает лучшие варианты помощи.

"Великобритания стремится продолжать обсуждать с нашими союзниками то, что мы думаем о правильном подходе, когда речь идет о помощи Украине", — сообщает CNN слова пресс-секретаря.

Также пока против самолетов для Украины выступает и президент США Джо Байден. Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "ничто в принципе не запрещено".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против предоставления истребителей для Украины, кроме того немецкий политик просил прекратить дискуссии вокруг этой темы.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина получит технику зловещего вида. Эта машина необходима для разминирования украинских территорий, в том числе полей и дорог.

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