Великобритания построит туннель под Стоунхенджем

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Татьяна Лозовенко
Великобритания одобрила проект туннеля под Стоунхенджем стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов. Он поможет скрыть близлежащую главную дорогу и убрать лишний шум вокруг объекта Всемирного наследия.
Фото: из открытых источников
Стоунхендж, один из самых известных в мире доисторических памятников, включает в себя ров 5000-летней давности и каменный круг эпохи неолита с курганами раннего бронзового века поблизости.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в четверг дал согласие на разработку проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для постройки туннеля под Стоунхенджем.
Агентство автомобильных дорог Англии заявило, что путь на этом участке слишком перегружен. Кроме того, мчащиеся автомобили больше не будут мозолить глаза туристам, как отметили в компании. Защитники археологического наследия страны выступают против проекта.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в бельгийском городе Сини воздвигли мемориал в честь местных жителей, которые умерли во время первой волны коронавируса.
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