Великобритания построит туннель под Стоунхенджем

Великобритания одобрила проект туннеля под Стоунхенджем стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов. Он поможет скрыть близлежащую главную дорогу и убрать лишний шум вокруг объекта Всемирного наследия.

Фото: из открытых источников

Стоунхендж, один из самых известных в мире доисторических памятников, включает в себя ров 5000-летней давности и каменный круг эпохи неолита с курганами раннего бронзового века поблизости.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в четверг дал согласие на разработку проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для постройки туннеля под Стоунхенджем.

"Он (туннель) вернет ландшафту Стоунхенджа первоначальный облик и сократит время в пути", — дополнил Шаппс в отчете.

Агентство автомобильных дорог Англии заявило, что путь на этом участке слишком перегружен. Кроме того, мчащиеся автомобили больше не будут мозолить глаза туристам, как отметили в компании. Защитники археологического наследия страны выступают против проекта.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в бельгийском городе Сини воздвигли мемориал в честь местных жителей, которые умерли во время первой волны коронавируса.













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