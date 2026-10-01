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Великобритания решила добить Россию новыми санкциями: о чем идет речь

Британия объявила о новом пакете санкций против России

1 октября 2026, 14:43
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Кравцев Сергей

Британия объявила о новом пакете санкций против России. Под ограничения попало 31 физическое и юридическое лицо, суда "теневого флота" и не только. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении британского правительства.

Великобритания решила добить Россию новыми санкциями: о чем идет речь

Великобритания. Фото: из открытых источников

Официальный Лондон наложил санкции на восемь человек, которые незаконно задерживали и пытали украинских граждан на временно оккупированных территориях.                                     

Также ограничения введены против еще семи человек, ответственных за навязывание российской пропаганды и милитаризацию депортированных украинских детей.                                           

Отдельный блок санкций направлен против нескольких судов, приобретенных Россией для формирования нового "теневого флота". С помощью этих кораблей Москва пыталась обходить международные ограничения и сохранять доходы от экспорта газа.

В сообщении говорится, что некоторые из этих подсанкционных судов начали эксплуатироваться совсем недавно — лишь в июле 2026 года.

Кроме того, Лондон обвинил в распространении российской дезинформации еще семь человек, среди которых оказались четверо граждан Грузии. По данным правительства Британии, они активно оправдывали оккупационную политику РФ.                                                                       

Также эти фигуранты работали в незаконных структурах, созданных Россией на оккупированных территориях Южной Осетии в Грузии.

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