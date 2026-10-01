Великобританія вирішила добити Росію новими санкціями: про що йдеться

Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила 31 фізична та юридична особа, суду "тіньового флоту" і не лише. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві британського уряду.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Офіційний Лондон наклав санкції на вісім осіб, які незаконно затримували та катували українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

Також обмеження введено проти ще семи осіб, відповідальних за нав'язування російської пропаганди та мілітаризацію депортованих українських дітей.

Окремий блок санкцій спрямований проти кількох суден, придбаних Росією на формування нового "тіньового флоту". За допомогою цих кораблів Москва намагалася обходити міжнародні обмеження та зберігати доходи від експорту газу.

У повідомленні йдеться, що деякі з цих підсанкційних судів почали експлуатуватися зовсім недавно — лише у липні 2026 року.

Крім того, Лондон звинуватив у поширенні російської дезінформації ще семеро людей, серед яких опинилися четверо громадян Грузії. За даними уряду Британії, вони активно виправдовували окупаційну політику РФ.

Також ці фігуранти працювали у незаконних структурах, створених Росією на окупованих територіях Південної Осетії у Грузії.

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