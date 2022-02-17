Великобритания удвоит свои войска в Эстонии в рамках развертывания НАТО

Североатлантический альянс на фоне напряженности между Россией и Украиной. Соответствующее заявление было обнародовано в Министерстве обороны Великобритании 16 февраля. Об этом сообщили на американском телеканале CNN. Великобритания удваивает количество личного состава в Эстонии и снаряжает дополнительное оборудование, в том числе танки и боевые бронированные машины. Сегодня войска и техника начнут передвигаться в Эстонию", – говорится в сообщении.

НАТО - фото из открытых источников

Госсекретарь по обороне Бен Воллес во время своего визита в Брюссель с целью обсуждения ситуации в Украине заявил, что Великобритания совместно с союзниками НАТО развертывает войска на суше, море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил на границе с Украиной.



Королевский валлийский батальон, содержащий в составе бронетехнику и личный состав, начнет прибывать в Эстонию уже в ближайшую неделю. Кроме того, сообщается, что вертолеты Apache "в скором времени" будут проводить учения с союзниками и партнерами по НАТО в Восточной Европе. Также отмечается, что четыре дополнительных британских самолета Typhoon приземлились на Кипре для совместного патрулирования неба в регионе с союзниками по НАТО. Великобритания подготовила 1000 дополнительных британских военнослужащих "в готовность к поддержке гуманитарной реакции, если это необходимо".

В Министерстве отметили, что большинство из 350 королевских морских пехотинцев 45-го отряда Commando, направленных в Польшу, уже прибыли на место. Бен Уоллес отметил, что Россия "должна привести свои действия в соответствии со своими заявлениями и снизить эскалацию".

Напомним, Украина надеется получить от НАТО международную помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут нависнуть над Украиной и стать угрозой для мирных граждан. В частности, власти Украины просят предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт НАТО.









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