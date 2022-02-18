Великобритания увеличивает поддержку Украины до 100 млн фунтов стерлингов

Государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Элизабет Трасс объявил, что Лондон увеличивает финансовую поддержку Украине до 100 миллионов фунтов стерлингов. В частности, средства направлены для наращивания энергетической независимости. Об этом сообщили в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Во время визита премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон объявили о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов. Целью финансовой помощи является поддержка украинской демократии, развитие устойчивости и уменьшение энергетической зависимости от России.

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"Сегодня я могу анонсировать следующий компонент нашей поддержки: повышение нашего финансирования этих проектов до 100 млн. фунтов", — сказала Элизабет Трасс.

Британская политика отметила, что увлечена устойчивостью Украины перед лицом российской агрессии. Она заявила, что Соединенное Королевство "очень гордится быть на передовой поддержке Украины". Британской газете The Telegraph Трасс высказала мнение, что не нужно поддаваться ошибочному ощущению безопасности, когда Россия заявляет об отводе некоторых военных и вооружении. Госсекретарь поддержала предупреждения США и НАТО о том, что их количество может увеличиваться, несмотря на заявления Москвы.

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля 2022 года, то больше поддержки получила бы партия "Европейская солидарность", получив 22,9% голосов. На втором месте оказалась партия "Слуга народа", получив 16,4% голосов. Результаты опроса опубликовал КМИС. Третье место по результатам голосования поделили бы "Родина" (11,5%) и "ОПЗЖ" (10,1%). Более 5% голосов получили партии "Наши" (6,2%), "Умная политика" (5,8%) и "Сила и честь" (5,1%). Все остальные партии получили меньшее количество голосов. По словам социологов, проводивших опрос, по сравнению с декабрем прошлого года результаты практически не изменились. Только партии "Сила и честь" и "Голос" получили меньшее количество голосов.

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