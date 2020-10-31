Виски, скульптура, картина: Бориса Джонсона лишили дорогих подарков

Правительство Великобритании заявило, что у премьер-министра страны Бориса Джонсона было конфисковано вино, икра и другие предметы роскоши, поскольку владение ими нарушало государственные законы относительно коррупции. Об этом сообщает информационное издание News Break.

Бориса Джонсона лишили дорогих подарков

Главе британского правительства подарили картину, скульптуру, шотландский виски, а также немного дорогого оливкового масла. Все эти подарки Борис Джонсон получил на протяжении апреля-июня 2020. Проблема в том, что эти предметы и продукты были отобраны, потому что превышали строгие ограничения на получение подарков.

Стоимость каждого предмета была больше 140 фунтов стерлингов. Согласно министерскому кодексу, который направлен на предотвращение воздействия на политиков, чиновникам запрещено брать презенты, сумма которых больше вышеуказанной.

Это уже не первый случай, когда британский премьер-министр оказывается в неловком положении. В конце этого лета Борис Джонсон поконфликтовал с шотландским фермером, разбив палатку на его территории. Особенно хозяина фермы возмутил тот факт, что глава правительства и его окружение влезали на его территорию через ограждение.

Как сообщало издание "Комментарии", премьер-министр стал отцом.

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