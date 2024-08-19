Власти Британии отреагировали на слова Зеленского о замедлении поддержки Лондона

В правительстве Великобритании заверили в стойкости поддержки Украины в ответ на комментарий президента Украины Владимира Зеленского о том, что британское лидерство замедлилось. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер премьер-министра Кира Стармера, которого цитирует агентство "Reuters".

Британия и Украина. Фото из открытых источников

В видеообращении 17 августа Зеленский заявил, что на протяжении всего времени войны "мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство – и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась".

В ответ на это заявление представитель главы британского правительства сказал, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

"С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непоколебима", – заверил спикер.

Он добавил, что позиция правительства по использованию Украиной поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.

Отметим, в подобном ключе также высказались в Германии. Берлин не прекратит поддержку Украины в ее защите от вторжения России столько, сколько это будет необходимо. Такое заявление сделал спикер министерства финансов ФРГ Фабиан Лебер, сообщает "Bloomberg".

При этом журналисты отмечают, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительства в Киеве, которая будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка.

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