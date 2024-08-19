Действительно ли Берлин может прекратить помощь Киеву: появилась реакция Германии

Германия не прекратит поддержку Украины в ее защите от вторжения России столько, сколько это будет необходимо. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер министерства финансов ФРГ Фабиан Лебер, сообщает "Bloomberg".

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительства в Киеве, которая будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка.

"Мы по-прежнему стоим бок о бок с Украиной, и это особенно касается министра финансов Кристиана Линднера. Он говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал спикер.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер также отметил непрерывность поддержки Германии Украины.

"Никто, прежде всего президент России, не может надеяться, что мы ослабнем", — подчеркнул спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот раскритиковал подход коалиции, куда входит его собственная партия, к дальнейшему финансированию помощи Украине. Свое заявление Рот сделал в интервью газете Funke Mediengruppe.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии пытаются расшатать тему со взрывами "Северного потока": кто продвигает вопрос.



