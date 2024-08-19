Действительно ли Берлин может прекратить помощь Киеву: появилась реакция Германии

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Кравцев Сергей
Германия не прекратит поддержку Украины в ее защите от вторжения России столько, сколько это будет необходимо. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер министерства финансов ФРГ Фабиан Лебер, сообщает "Bloomberg".
Германия. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительства в Киеве, которая будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка.
В свою очередь заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер также отметил непрерывность поддержки Германии Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот раскритиковал подход коалиции, куда входит его собственная партия, к дальнейшему финансированию помощи Украине. Свое заявление Рот сделал в интервью газете Funke Mediengruppe.
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