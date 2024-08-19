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Действительно ли Берлин может прекратить помощь Киеву: появилась реакция Германии

В ФРГ дали понять, что российский диктатор не может надеяться, что поддержка Киева со стороны Берлина ослабнет

сегодня, 15:52
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Кравцев Сергей

Германия не прекратит поддержку Украины в ее защите от вторжения России столько, сколько это будет необходимо. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер министерства финансов ФРГ Фабиан Лебер, сообщает "Bloomberg".

Действительно ли Берлин может прекратить помощь Киеву: появилась реакция Германии

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительства в Киеве, которая будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка.

"Мы по-прежнему стоим бок о бок с Украиной, и это особенно касается министра финансов Кристиана Линднера. Он говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал спикер.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер также отметил непрерывность поддержки Германии Украины.                                                                                                                                                                                                   

"Никто, прежде всего президент России, не может надеяться, что мы ослабнем", — подчеркнул спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот раскритиковал подход коалиции, куда входит его собственная партия, к дальнейшему финансированию помощи Украине. Свое заявление Рот сделал в интервью газете Funke Mediengruppe.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии пытаются расшатать тему со взрывами "Северного потока": кто продвигает вопрос.




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