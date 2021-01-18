Внучка Елизаветы II стала гордостью королевской семьи - причина

Внучка британской королевы Елизаветы II и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта рассказала, кем хочет стать, когда вырастет. Несмотря на то, что девочке всего пять лет, она уже уверена в своем выборе. О будущих планах принцессы рассказало издание New Idea.

Принцесса Шарлотта рассказала кем хочет стать. Фото: thecrowns.ru

Мечта Шарлотты — стать медсестрой. Такое решение заставило родителей гордиться своим ребенком.

Инсайдеры, которые сообщили новость, отмечают, что девочка довольно заботливая и добрая. Она волнуется за других и желает помогать людям. Поэтому выбор именно этой профессии не удивил ни родителей, ни других людей, которые знают Шарлотту.

Также источник сообщает, что на такое решение могла повлиять ситуация с пандемией коронавируса в мире. К тому же. принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщали, что они часто говорят со своими детьми о том, какой вклад и жертву приносят медработники в наше время. Очевидно эти рассказы мотивировали девочку.

Напомним, что другие дети королевской пары, в частности принц Джордж, тоже определился, кем хочет стать, когда вырастет. Он заявил, что мечтает о профессии полицейского или военного. Однако, его судьба уже давно определена — он должен стать будущим королем.

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