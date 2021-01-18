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Внучка Елизаветы II стала гордостью королевской семьи - причина

Дочь принца Уильяма принцесса Шарлотта выбрала свою будущую профессию

сегодня, 15:15
Автор:

Кириєнко Анна

Внучка британской королевы Елизаветы II и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта рассказала, кем хочет стать, когда вырастет. Несмотря на то, что девочке всего пять лет, она уже уверена в своем выборе. О будущих планах принцессы рассказало издание New Idea.

Внучка Елизаветы II стала гордостью королевской семьи - причина

Принцесса Шарлотта рассказала кем хочет стать. Фото: thecrowns.ru

Мечта Шарлотты — стать медсестрой. Такое решение заставило родителей гордиться своим ребенком.

Инсайдеры, которые сообщили новость, отмечают, что девочка довольно заботливая и добрая. Она волнуется за других и желает помогать людям. Поэтому выбор именно этой профессии не удивил ни родителей, ни других людей, которые знают Шарлотту.

Также источник сообщает, что на такое решение могла повлиять ситуация с пандемией коронавируса в мире. К тому же. принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщали, что они часто говорят со своими детьми о том, какой вклад и жертву приносят медработники в наше время. Очевидно эти рассказы мотивировали девочку.

Напомним, что другие дети королевской пары, в частности принц Джордж, тоже определился, кем хочет стать, когда вырастет. Он заявил, что мечтает о профессии полицейского или военного. Однако, его судьба уже давно определена — он должен стать будущим королем.

Сайт "Комментарии" сообщал, что королева Великобритании Елизавета II успешно прошла вакцинацию от коронавируса. Вместе с ней прививки от COVID-19 сделал ее муж Филипп, герцог Эдинбургский. Как прошла вакцинация, читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что троюродного племянника королевы Елизаветы II 34-летнего графа Саймона Боуз-Лайона обвиняют в попытке изнасилования. Подробности скандала здесь.


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Источник: https://www.newidea.com.au/princess-charlotte-nurse?category=royals
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