Внучка Елизаветы II стала гордостью королевской семьи - причина

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Кириєнко Анна
Внучка британской королевы Елизаветы II и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта рассказала, кем хочет стать, когда вырастет. Несмотря на то, что девочке всего пять лет, она уже уверена в своем выборе. О будущих планах принцессы рассказало издание New Idea.
Принцесса Шарлотта рассказала кем хочет стать. Фото: thecrowns.ru
Мечта Шарлотты — стать медсестрой. Такое решение заставило родителей гордиться своим ребенком.
Инсайдеры, которые сообщили новость, отмечают, что девочка довольно заботливая и добрая. Она волнуется за других и желает помогать людям. Поэтому выбор именно этой профессии не удивил ни родителей, ни других людей, которые знают Шарлотту.
Также источник сообщает, что на такое решение могла повлиять ситуация с пандемией коронавируса в мире. К тому же. принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщали, что они часто говорят со своими детьми о том, какой вклад и жертву приносят медработники в наше время. Очевидно эти рассказы мотивировали девочку.
Напомним, что другие дети королевской пары, в частности принц Джордж, тоже определился, кем хочет стать, когда вырастет. Он заявил, что мечтает о профессии полицейского или военного. Однако, его судьба уже давно определена — он должен стать будущим королем.
Сайт "Комментарии" сообщал, что королева Великобритании Елизавета II успешно прошла вакцинацию от коронавируса. Вместе с ней прививки от COVID-19 сделал ее муж Филипп, герцог Эдинбургский. Как прошла вакцинация, читайте в нашем материале.
Ранее мы писали, что троюродного племянника королевы Елизаветы II 34-летнего графа Саймона Боуз-Лайона обвиняют в попытке изнасилования. Подробности скандала здесь.
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