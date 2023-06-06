Волна загадочных краж в Великобритании: следы ведут к России

Полномасштабное вторжение России в Украину имеет последствия в каждой части Европы и мира, в частности, это касается Великобритании. Британская полиция связывает недавнее увеличение краж сельскохозяйственной техники с санкциями против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Сельскохозяйственная техника в Великобритании. Фото из открытых источников

Полиция Британии утверждает, что организованные преступные группировки доставляют машины и оборудование, угнанное с ферм по всей Великобритании, в Восточную Европу. Воровство стремительно возрастает, что можно связать с разрушительными санкциями Запада, введенными против России.

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Суперинтендант Эндрю Хаддлстон, возглавляющий Национальный отдел Великобритании, рассказывает, что оборудование направляется в Россию.

"Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно находящейся под санкциями страны, я бы вполне профессионально ожидал, что черный рынок на это отреагирует. Это то, что делают преступники", — говорит Гаддлстон.

По словам Хаддлстона, кража машин в Англии и Уэльсе выросли на 300% в первом квартале этого года. Местный фермер Иви Хантер назвал это "худшим, что он когда-либо знал" и добавил, что "это буквально похоже на пандемию, ничто не безопасно, где бы вы ни парковались".

Страховая компания NFU Mutual сообщила, что апрель стал вторым наихудшим месяцем за воровством сельскохозяйственной техники. Расход компании за первые четыре месяца 2023 года по сравнению с аналогичным отрезком 2022 года удвоился и достиг 500 тыс. фунтов стерлингов.

"Мы ожидаем, что черные рынки будут развиваться по всему миру для целого ряда товаров — сельскохозяйственных товаров, оружия, электроники и т.д. из-за санкций и войны в целом", — сказала эксперт по международной организованной преступности Николь Джексон.

Напомним, что крупнейшие производители сельскохозяйственной техники, включая такие компании, как John Deere и Lely, прекратили поставки своих товаров в Россию и Беларусь. Также известно, что российские войска совершили рейды на заводы John Deere в Мариуполе в прошлом году и угнали оборудование на 5 млн долларов, которое впоследствии с помощью GPS-сигнала было обнаружено в Чечне.

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