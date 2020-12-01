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Главная Новости Мир Великобритания Впереди планеты всей: Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления
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Впереди планеты всей: Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления

Шотландцы надеются, что зеленый водород будет достойной заменой природного газа

сегодня, 15:40
Автор:

Павел Зинченко

Регулирующий орган Великобритании Ofgem объявил, что в Шотландии начнутся первые в мире испытания зеленого водорода для замены природного газа для приготовления пищи и отопления в 300 домах. Шотландская газовая компания SGN оснастит дома в Файфе бесплатными системами водородного отопления и плитами/духовками, которые будут использоваться в течение четырех лет. Цель состоит в том, чтобы увидеть, может ли безуглеродный водород, полученный из воды и электричества посредством электролиза, помочь Великобритании в достижении своих целей в отношении углерода.

Впереди планеты всей: Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления

ФОТО: Журнал СОК

Ofgem выделил 18 миллионов фунтов стерлингов на финансирование проекта в рамках конкурса инноваций, который использовался для разработки новых зеленых технологий и инфраструктуры. Компания также выделяет 12,7 миллиона фунтов стерлингов на автономные испытания использования труб для природного газа для безопасной транспортировки газообразного водорода на большие расстояния.

Эра водорода становится все ближе. Недавно Toyota представила второе поколение водородного двигателя Mirai. Однако многие из тех же ограничений, которые применяются к экологически чистому водороду в транспортных средствах, в равной степени применимы к системам отопления и приборам. Например, водородный электролиз эффективен только на 80 процентов, а это означает, что 20 процентов электроэнергии, используемой для его создания, тратится впустую. Если бы это электричество вместо этого использовалось для питания центрального отопления на базе теплового насоса, во многих случаях оно могло бы быть более рентабельным, чем печь, работающая на водороде.

Тем не менее, потенциальное использование зеленого водорода в Великобритании считается важным, потому что 85 процентов домов отапливаются с помощью газовой печи. В то же время Великобритания поставила цель свести все выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводители объединили усилия для создания водородного грузовика.


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Источник: https://money.yahoo.com/scotland-is-testing-hydrogen-for-cooking-and-heating-in-300-homes-132551696.html#:~:text=Scotland%20is%20set%20to%20start,be%20used%20over%20four%20years.
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