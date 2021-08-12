logo
Русский Українська

BTC/USD

44335.08

ETH/USD

3078.05

LTC/USD

165.57

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Впервые за 182 года женщин пустили в брюках на Королевскую регату
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые за 182 года женщин пустили в брюках на Королевскую регату

Королевская регата Хенли обновила женский дресс-код впервые за 182 года своего существования

сегодня, 17:05
Автор:

Хмільовська Інна

В Англии в Оксфордшире проводят ежегодные соревнования с 1839 года. По традиции гостьи зоны Stewards' Enclosure, куда допускаются только члены клуба, могли присутствовать на мероприятии исключительно в длинных платьях. Согласно нововведениям, в нынешнем году им позволено надевать пиджаки или блейзеры с брюками, а также брючные костюмы. Об этом сообщает Independent.

Впервые за 182 года женщин пустили в брюках на Королевскую регату

Королевская регата в Англии, фото с открытых источников

Организация приняла решение после петиции одной из студенток Оксфорда Джорджины Грант (Georgina Grant), потребовавшей ослабления правил для женщин.

"Элегантность и формальную атмосферу можно поддерживать и без длинных подолов. На дворе XXI век, пересмотрите правила!" — высказалась она.

Документ 23-летней Грант собрал более 1680 подписей, в числе ее единомышленниц оказались инвалиды и трансгендеры.

Теперь женщинам разрешено носить брюки на Королевской регате в Хенли — впервые за ее 182-летнюю историю. В дальнейших вопросах и ответах на веб-сайте говорится, что комбинезоны и брюки-кюлоты также разрешены, но также должны иметь подол ниже колена.

По словам сэра Стива Редгрейва, председателя регаты, хотя регата проводится уже 182 года, формальный дресс-код не вступал в силу до конца 1970-х годов. Изменения произошли после того, как в прошлом году студентка Оксфорда и член женского лодочного клуба университета Джорджина Грант подала петицию, в которой призвала женщин носить брюки вместе с мужчинами.

Она добавила, что после подачи петиции с ней связался участник, который был трансгендером, а другой — инвалидом, и оба поделились своей борьбой за соблюдение дресс-кода.

В беседе с информационным агентством 23-летний парень сказал, что почувствовал себя "потрясающе" после того, как обнаружил, что произошли изменения.

"Это довольно незначительное изменение, но я думаю, что для них, чтобы они как бы уступили и изменили то, что существовало годами, это огромный шаг, и это заставило меня почувствовать себя очень взволнованным по поводу посещения мероприятия", — сказала госпожа Грант.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Саудовской Аравии расширили права женщин. Взрослым женщинам разрешено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.ie/world-news/and-finally/henley-regatta-lets-women-wear-trousers-for-first-time-in-182-year-history-40741674.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ