Впервые за 182 года женщин пустили в брюках на Королевскую регату

В Англии в Оксфордшире проводят ежегодные соревнования с 1839 года. По традиции гостьи зоны Stewards' Enclosure, куда допускаются только члены клуба, могли присутствовать на мероприятии исключительно в длинных платьях. Согласно нововведениям, в нынешнем году им позволено надевать пиджаки или блейзеры с брюками, а также брючные костюмы. Об этом сообщает Independent.

Королевская регата в Англии, фото с открытых источников

Организация приняла решение после петиции одной из студенток Оксфорда Джорджины Грант (Georgina Grant), потребовавшей ослабления правил для женщин.

"Элегантность и формальную атмосферу можно поддерживать и без длинных подолов. На дворе XXI век, пересмотрите правила!" — высказалась она.

Документ 23-летней Грант собрал более 1680 подписей, в числе ее единомышленниц оказались инвалиды и трансгендеры.



Теперь женщинам разрешено носить брюки на Королевской регате в Хенли — впервые за ее 182-летнюю историю. В дальнейших вопросах и ответах на веб-сайте говорится, что комбинезоны и брюки-кюлоты также разрешены, но также должны иметь подол ниже колена.

По словам сэра Стива Редгрейва, председателя регаты, хотя регата проводится уже 182 года, формальный дресс-код не вступал в силу до конца 1970-х годов. Изменения произошли после того, как в прошлом году студентка Оксфорда и член женского лодочного клуба университета Джорджина Грант подала петицию, в которой призвала женщин носить брюки вместе с мужчинами.

Она добавила, что после подачи петиции с ней связался участник, который был трансгендером, а другой — инвалидом, и оба поделились своей борьбой за соблюдение дресс-кода.



В беседе с информационным агентством 23-летний парень сказал, что почувствовал себя "потрясающе" после того, как обнаружил, что произошли изменения.



"Это довольно незначительное изменение, но я думаю, что для них, чтобы они как бы уступили и изменили то, что существовало годами, это огромный шаг, и это заставило меня почувствовать себя очень взволнованным по поводу посещения мероприятия", — сказала госпожа Грант.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Саудовской Аравии расширили права женщин. Взрослым женщинам разрешено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.







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