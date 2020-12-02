Все ради детей: контент Netflix получит возрастной рейтинг

Netflix пометил весь свой контент возрастным рейтингом, созданным с помощью алгоритма. Нововведение распространяется на территорию Великобритании. Технология была разработана совместно с Британским советом по классификации фильмов (BBFC), который классифицирует фильмы в кинотеатрах.

Сотрудники Netflix просмотрели весь каталог, отметив сексуальные сцены, изображения насилия и нецензурные выражения, а затем загрузили эти данные в алгоритм. BBFC призвала другие потоковые сервисы последовать их примеру.

"В связи с тем, что люди проводят все больше времени в интернете, для семей как никогда важно иметь четкие и последовательные советы по содержанию, чтобы они могли делать правильный выбор. И нновационное партнерство с одним из крупнейших сервисов в Великобритании позволило нам сделать это. Независимо от того, что семьи предпочитают смотреть, они могут смотреть это спокойно", — рассказал генеральный директор BBFC Дэвид Остин.

Исследования BBFC показывают, что 85% родителей и 95% подростков хотят получать возрастные рейтинги на стриминговых платформах. Netflix добровольно предоставил более 10 000 фильмов, документальных фильмов и программ, которые, возможно, еще не были классифицированы BBFC для выпуска в кинотеатрах или на физических носителях — U, PG, 12A, 15 или 18 лейблов менее чем за два года. BBFC затем проверяет эти рейтинги как дополнительный уровень соответствия. Возрастные рейтинги означают, что родители могут редактировать профили детей на платформе, чтобы отфильтровать неподходящий по возрасту контент. Этот шаг был одобрен правительством, которое в настоящее время разрабатывает законы о защите детей от вреда в интернете.

ФОТО: Medium

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