Второго раза не будет: Джонсон удивил своим заявлением о премьерстве

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sky News". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Борис Джонсон. Фото: GETTY IMAGES

Свою позицию Борис Джонсон объяснил так, что он принял решение не выставлять свою кандидатуру, поскольку считает такой шаг неправильным, ведь, не имея "объединенной политсилы в парламенте" нет никаких перспектив эффективного управления правительством и государством.

"Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", — высказался Джонсон.

При этом экс-премьер подчеркнул, что он мог бы выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства, поскольку имеет поддержку более 100 депутатов-консерваторов, но все равно считает это неправильным.

После того, как Джонсон фактически сошел с дистанции в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, официально на должность лидера Консервативной партии претендуют два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. И согласно с данными свежего соцопроса, большинство британцев считают, что Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании.

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