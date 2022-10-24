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Второго раза не будет: Джонсон удивил своим заявлением о премьерстве

Борис Джонсон заявил, что "неправильно" повторно идти в премьеры

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sky News". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Второго раза не будет: Джонсон удивил своим заявлением о премьерстве

Борис Джонсон. Фото: GETTY IMAGES

Свою позицию Борис Джонсон объяснил так, что он принял решение не выставлять свою кандидатуру, поскольку считает такой шаг неправильным, ведь, не имея "объединенной политсилы в парламенте" нет никаких перспектив эффективного управления правительством и государством. 

"Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", — высказался Джонсон.

При этом экс-премьер подчеркнул, что он мог бы выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства, поскольку имеет поддержку более 100 депутатов-консерваторов, но все равно считает это неправильным. 

После того, как Джонсон фактически сошел с дистанции в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, официально на должность лидера Консервативной партии претендуют два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. И согласно с данными свежего соцопроса, большинство британцев считают, что Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Лиз Трасс уходит: почему премьером Британии снова может стать Джонсон – что это значит для Украины. Эксперты проанализировали ситуация в эксклюзивном интервью нашим журналистам.




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Источник: https://news.sky.com/story/boris-johnson-pulls-out-of-conservative-leadership-race-12728576
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