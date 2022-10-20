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Лиз Трасс уходит: почему премьером Британии снова может стать Джонсон – что это значит для Украины

Члены Консервативной партии снова будут выбирать из двух кандидатов одного победителя, который станет лидером партии и новым премьером

сегодня, 17:58
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая 6 сентября заняла этот постзаявила в четверг, 20 октября, об отставкеОна будет оставаться на посту премьер-министра, пока не изберут нового главу правительства. Что означает столь быстрая смена премьеров: в июле ушел Джонсонтеперь уходить Трасс? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Лиз Трасс уходит: почему премьером Британии снова может стать Джонсон – что это значит для Украины

Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

Скорее всего, мы вскоре увидим триумфальное возвращение Джонсона на Даунинг-стрит

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен, что отставка Лиз Трасс была предопределена изначально.

"Поставить Лиз Трасс премьер-министром Великобритании – то же самое, что, к примеру, Марьяну Безуглую – премьер-министром Украины. С самого начала это была игра Бориса Джонсона. "Вы хотите увидеть Британию без Джонсона? Посмотрите, насладитесь и позовите Джонсона обратно в премьеры". Скорее всего, мы вскоре увидим триумфальное возвращение Джонсона на Даунинг-стрит, 10. А это значит, что война в Украине, главным бенефициаром которой был и остаётся Джонсон, продлится и даже обострится", – прогнозирует эксперт.

Константин Бондаренко признался, что Лиз Трасс напоминает ему такую фигуру из британской истории, как Джейн Грей — "королева девяти дней", которую использовали вслепую в политических интригах, подставили и потом обезглавили. А ведь она, отмечает эксперт, искренне верила, что призвана управлять страной.

Кто бы ни стал новым премьером Великобритании, поддержка Украины со стороны Короны будет усиливаться

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает:

"Премьерство Лиз Трасс стало самым коротким за почти две сотни лет. Дело в том, что она не удержала власть и не продемонстрировала мужества. За это и поплатилась должностью".

Ключевую роль в этом, по мнению эксперта, сыграл новоназначенный министр финансов Великобритании Джереми Хант, который в понедельник объявил об отмене налоговой реформы, тем самым фактически перечеркнул программу Лиз Трасс и не оставил никому причин оставлять ее при должности.

"Кто бы ни стал новым премьером Великобритании, поддержка Украины со стороны Короны будет усиливаться, – уверен Сергей Быков. – Кризис связан с внутренними процессами в гораздо бОльшей степени, нежели с внешними. Уже ходят разговоры о том, что Тори могут потерять власть, которую удерживают 12 лет, но даже в этом случае поддержка Украины не пострадает. Обе ведущие партии Великобритании (консерваторы и лейбористы), весь британский народ прекрасно понимают, за что они сражаются плечом к плечу с Украиной и ради чего Великобритания принимает ключевую роль в поддержке нашей страны".

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Источник: https://comments.ua/
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