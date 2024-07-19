Новые ядерные угрозы России: появилась реакция Госдепа США

В Госдепе США заявили, что продолжат следить за действиями России, которая в очередной раз выступила с угрозами возможного развертывания ядерного оружия в Европе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, пишет "Укринформ".

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание", – отметил представитель госдепа США.

В этой связи Ведант Пател напомнил, что россияне делают такие заявления периодически с начала своей агрессии против Украины.

"Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить", – высказался представитель Госдепа.

Стоит отметить, в России заявили, что не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — еще одна страна хочет иметь ядерное оружие: при чем здесь Путин и Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – 34% россиян назвали использование ядерного оружия России для удара по Украине оправданным в ходе войны. За год доля россиян, поддерживающих ядерный удар по Украине, увеличилась на 5%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос российской социологической службы "Левада-центр".

Согласно данным "Левада-центра", 34% россиян оправдывают ядерный удар по Украине. Из них 10% ответили, что использование ядерного оружия в войне в Украине вполне оправдано, а еще 24% указывают вариант "скорее можно" нанести ядерный удар. По сравнению с опросом проведенным в прошлом году, количество россиян, поддерживающих применение ядерного оружия, увеличилось на 5%, в 2023 году показатель составил 29%.

Против применения ядерного оружия выступают 52% граждан РФ. Из них 31% считают, что ядерный удар по Украинке полностью не оправдан, остальные 21% – скорее не оправданным.



