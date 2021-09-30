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Зачем Кейт Миддлтон скопировала наряд покойной свекрови Дианы

Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде в мерцающем золотом платье, напоминающем металлический ансамбль принцессы Дианы на премьере 1985 года "Вид на убийство"

сегодня, 15:20
Автор:

Хмільовська Інна

Кейт Миддлтон была ослеплена прошлой ночью на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать", отдавая дань уважения принцессе Диане. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Зачем Кейт Миддлтон скопировала наряд покойной свекрови Дианы

Кейт Миддлтон, фото с открытых источников

39-летняя герцогиня Кембриджская присоединилась к 72-летнему Чарльзу, 74-летней Камилле и ее мужу принцу Уильяму, чтобы встретиться со звездой 007 Дэниелом Крейгом и другими актерами, в том числе Рами Малек, Леа Сейду и Лашана Линч в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Мать троих детей Кейт ослепила мероприятие в индивидуальном декорированном платье Jenny Packham. Благодаря деталям на рукавах-накидках и структурированным плечам, она объединила свое платье с сделанными на заказ серьгами Onitaa, которые были изготовлены в Пакистане южноазиатским лейблом роскошной моды.

Выбор платья Кейт очень напоминал аналогичный наряд принцессы Дианы в 1985 году на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Вид на убийство".

Кейт затмила даже звезд в облегающем платье из жидкого металла от одного из ее любимых британских модельеров, которое объединилось с кожаными туфлями Aquazzura для долгожданной премьеры.

Зачем Кейт Миддлтон скопировала наряд покойной свекрови Дианы - фото 2

Платье Кейт выглядело легко и элегантно, с накидкой в ​​стиле 1970-х, а королевская красавица завершила образ золотыми серьгами и туфлями, а ее волосы были собраны на макушке.

Но ее золотой наряд точно перекликался с одеждой ее матери с тем же мерцающим металлическим материалом, приталенной талией, подплечниками и глубоким V-образным вырезом.

Зачем Кейт Миддлтон скопировала наряд покойной свекрови Дианы - фото 3
Зачем Кейт Миддлтон скопировала наряд покойной свекрови Дианы - фото 4

На премьере 1985 года вместе с принцем Чарльзом Диана надела серебряное платье со складками, которое она сочетала с подходящими серебряными туфлями на каблуке.

Как информирует портал "Комментарии", Меган Маркл одним словом описала первую встречу с Кейт Миддлтон.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10040385/Kate-Middleton-pays-tribute-Princess-Diana-James-Bond-red-carpet.html
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