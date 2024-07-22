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Залужный сделал первое заявление о России и украденном украинском зерне

Залужный обсудил вопросы безопасности зерновых коридоров

сегодня, 18:10
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Лиля Воробьева

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, приступивший к исполнению обязанностей посла в Великобритании, обнародовал новое фото во время рабочей встречи. В своем Telegram-канале Залужный рассказал о своей первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом.

Залужный сделал первое заявление о России и украденном украинском зерне

Валерий Залужный и Арсенио Домингес (фото из открытых источников)

На встрече обсуждались вопросы безопасности зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, блокируемого РФ. Залужный подчеркнул необходимость прекращения кражи украинского зерна врагом и привлечения к ответственности в соответствии с международным правом.

Он поблагодарил Арсенио Домингеса и всю команду ИМО за поддержку Украины и моряков, пострадавших от российской агрессии, подчеркнув, что Украина продолжит оставаться житницей Европы и всего свободного мира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный сделал первое заявление в должности посла в Британии. Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей украинского посла в Великобритании. Эксчельник украинской армии сообщил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршала дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главы структурного подразделения по протоколу Форин Офиса Виктории Басби.

Также "Комментарии" писали о том, что Залужный получил щемящий подарок от погибшего героя. Родители погибшего бойца Третьей штурмовой бригады Дмитрия Церахто (позывной "Грек") передали бывшему Главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному сын шеврона.



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Источник: https://t.me/Zaluzhnui/672
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