Президент Украины Владимир Зеленский совершит 8 февраля первый визит в Соединенное Королевство после российского вторжения в его страну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Владимир Зеленский отправится в Великобританию. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно совершит визит в Великобританию. Это будет его второй выезд за пределы Украины после полномасштабного вторжения. Первая поездка Зеленского произошла в декабре прошлого года, когда президент посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.



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В ходе визита президент Украины встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", — сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Также Зеленский посетит украинских военных, состоящих на обучении в Великобритании в рамках сотрудничества между странами. Во время учений Великобритании для Украины за последние шесть месяцев было приведено в боевую готовность 10 000 солдат, а в этом году еще 20 000 солдат прошли "повышение квалификации".

"Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку от солдат к морским пехотинцам и пилотам истребителей, гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать ее интересы в будущем", — добавил Сунак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова израильского политика, который рассказал, собирался ли Путин убить Зеленского.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который сделал решительное заявление о городе Бахмут и украинских находящихся там военных.