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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский совершит 8 февраля первый визит в Соединенное Королевство после российского вторжения в его страну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Владимир Зеленский отправится в Великобританию. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно совершит визит в Великобританию. Это будет его второй выезд за пределы Украины после полномасштабного вторжения. Первая поездка Зеленского произошла в декабре прошлого года, когда президент посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
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В ходе визита президент Украины встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Также Зеленский посетит украинских военных, состоящих на обучении в Великобритании в рамках сотрудничества между странами. Во время учений Великобритании для Украины за последние шесть месяцев было приведено в боевую готовность 10 000 солдат, а в этом году еще 20 000 солдат прошли "повышение квалификации".
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова израильского политика, который рассказал, собирался ли Путин убить Зеленского.
Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который сделал решительное заявление о городе Бахмут и украинских находящихся там военных.
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