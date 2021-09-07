Женщина, которая не могла ходить из-за лишнего веса, за пару месяцев похудела почти вдвое благодаря новому хобби

В Великобритании 48-летняя Кэтлин Вутон, вес которой увеличился до такой степени, что она не могла ходить, впервые попробовала дикое плавание и почувствовала себя "невероятно" — и с тех пор она не останавливается. Ранее 48-летней бабушке для передвижения нужны были две трости. Она редко выходила из дома из-за проблем с подвижностью. Об этом сообщает издание The Mirror.

Лишний вес, фото с открытых источников

Она боялась, что была "близка к смерти", поскольку пропускала семейные собрания и изо всех сил пыталась даже надеть обувь. Но благодаря решимости своей сестры Сары Кэтлин изменила свою жизнь благодаря новому хобби — плаванию на открытом воздухе — и всего за 12 месяцев она потеряла десятки килограммов.

Сара умоляла сестру присоединиться к ее группе плавания на открытом воздухе в Сихеме, графство Дарем, и, хотя она и нервничала, Кэтлин согласилась. Но когда она впервые вошла в воду, она плакала от того состояния, в которое позволила своему телу упасть. С тех пор мама троих детей увлеклась своим новым любимым хобби и почти каждый день проводила в воде.

"Дикое плавание на 100% спасло мне жизнь. Моя семья тоже верит в это, потому что думала, что я уже мертв. Подойдя к воде в первый раз, я был в слезах. Я плакал, потому что мне было стыдно за то, как я выгляжу и чувствую. Когда я вошел, это было как будто огромный туман поднялся с моей головы, и я почувствовал, как мое тело снова пошевелилось. Это было сюрреалистично", — говорит тренер по плаванию.

С тех пор, как Кэтлин занялась своим новым хобби, вес упал с нее. Ее общая потеря веса с августа 2020 года составила 48 кг.

"Я использовала пищу в качестве врага. На самом деле я не ела, а когда ела, мне приходилось есть по необходимости. Я ходила за хлебом или чем-то еще, что было быстро и легко", — сказала она.

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