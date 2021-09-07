Женщина, которая не могла ходить из-за лишнего веса, за пару месяцев похудела почти вдвое благодаря новому хобби

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Хмільовська Інна
В Великобритании 48-летняя Кэтлин Вутон, вес которой увеличился до такой степени, что она не могла ходить, впервые попробовала дикое плавание и почувствовала себя "невероятно" — и с тех пор она не останавливается. Ранее 48-летней бабушке для передвижения нужны были две трости. Она редко выходила из дома из-за проблем с подвижностью. Об этом сообщает издание The Mirror.
Лишний вес, фото с открытых источников
Она боялась, что была "близка к смерти", поскольку пропускала семейные собрания и изо всех сил пыталась даже надеть обувь. Но благодаря решимости своей сестры Сары Кэтлин изменила свою жизнь благодаря новому хобби — плаванию на открытом воздухе — и всего за 12 месяцев она потеряла десятки килограммов.
Сара умоляла сестру присоединиться к ее группе плавания на открытом воздухе в Сихеме, графство Дарем, и, хотя она и нервничала, Кэтлин согласилась. Но когда она впервые вошла в воду, она плакала от того состояния, в которое позволила своему телу упасть. С тех пор мама троих детей увлеклась своим новым любимым хобби и почти каждый день проводила в воде.
С тех пор, как Кэтлин занялась своим новым хобби, вес упал с нее. Ее общая потеря веса с августа 2020 года составила 48 кг.
Недавно портал "Комментарии" информировал, что дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти.
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