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Жоан Роулинг рассказала о преследовании

Жоан Роулинг акцентировала, что многие женщины, не являющиеся публичными лицами, сталкивались с преследованиями в соцсетях

сегодня, 06:21
Автор:

Ольга Чародий
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Британская писательница Джоан Роулинг рассказала о многочисленных угрозах. Ее домашний адрес опубликовали в социальных сетях. Подробности она напечатала на своей странице в Twitter. По словам Роулинг, три человека сделали фотографию дома ее семьи и выложила адрес в соцсети.

Жоан Роулинг рассказала о преследовании

Жоан Роулинг - фото из открытых источников

"Я получила так много угроз смертью, что могла бы выписать ими дом", — написала она.

Писательница поблагодарила пользователей, которые пожаловались на публикации и добились их удаления.

“Ваша доброта и достоинство значат очень многое для моей семьи и меня. Я также хотела бы поблагодарить шотландскую полицию за их поддержку и помощь в этом деле", — добавила она.

Роулинг акцентировала, что многие женщины, не являющиеся публичными лицами, сталкивались с преследованиями в соцсетях, запугиваниями, угрозами насилием, в частности, изнасилованием, из-за своих мнений по поводу гендерного вопроса.

“Ни одна из этих женщин не защищена так, как я. Они и их семьи были введены в состояние страха и страдания только потому, что они отказываются некритически признать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола", — отметила она.

Напомним, в Великобритании живет человек, полный тезка главного героя книг Джоан Роулинг — Гарри Поттер. Об этом сообщает "Общественное". На днях он продал редкий экземпляр книги о волшебнике Гарри Поттере. Книга "Гарри Поттер и философский камень" входит в первый тираж с 500 копий, а потому очень ценна для любителей приключений юного воспитания школы магии. Книгу мужчина продал на аукционе за 37 тысяч долларов США. Сейчас Гарри Поттеру 33 года, у него есть трое детей. Гарри иногда переодевается в волшебника-тезку и читает книги о нем. Первую книгу парень получил, когда ему было 8 лет. Позже родители купили ему всю серию.




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Источник: https://twitter.com/jk_rowling/status/1462758324177444870
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