Жоан Роулинг рассказала о преследовании

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала о многочисленных угрозах. Ее домашний адрес опубликовали в социальных сетях. Подробности она напечатала на своей странице в Twitter. По словам Роулинг, три человека сделали фотографию дома ее семьи и выложила адрес в соцсети.

Жоан Роулинг - фото из открытых источников

"Я получила так много угроз смертью, что могла бы выписать ими дом", — написала она.



Писательница поблагодарила пользователей, которые пожаловались на публикации и добились их удаления.



“Ваша доброта и достоинство значат очень многое для моей семьи и меня. Я также хотела бы поблагодарить шотландскую полицию за их поддержку и помощь в этом деле", — добавила она.



Роулинг акцентировала, что многие женщины, не являющиеся публичными лицами, сталкивались с преследованиями в соцсетях, запугиваниями, угрозами насилием, в частности, изнасилованием, из-за своих мнений по поводу гендерного вопроса.

“Ни одна из этих женщин не защищена так, как я. Они и их семьи были введены в состояние страха и страдания только потому, что они отказываются некритически признать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола", — отметила она.

Напомним, в Великобритании живет человек, полный тезка главного героя книг Джоан Роулинг — Гарри Поттер. Об этом сообщает "Общественное". На днях он продал редкий экземпляр книги о волшебнике Гарри Поттере. Книга "Гарри Поттер и философский камень" входит в первый тираж с 500 копий, а потому очень ценна для любителей приключений юного воспитания школы магии. Книгу мужчина продал на аукционе за 37 тысяч долларов США. Сейчас Гарри Поттеру 33 года, у него есть трое детей. Гарри иногда переодевается в волшебника-тезку и читает книги о нем. Первую книгу парень получил, когда ему было 8 лет. Позже родители купили ему всю серию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!