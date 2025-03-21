Гуммиарабик действует как эмульгатор в потребительских товарах и бытовых брендах по всему миру. Суданское ополчение, обвиняемое США в совершении геноцида, контролирует важные части цепочки поставок. Об этом пишет Bloomberg.

Кола, пепси, йогурты и конфеты под угрозой из-за войны в Судане

В течение двух лет Хишам Салих Ягоуб получал звонки от невменяемых водителей из охваченного войной Судана с просьбой заплатить тысячи долларов геноцидной военизированной группировке, разорвавшей страну на части – вымогательство, чтобы доставить его грузовики с гуммиарабиком в порт.

После сортировки на складах в Порт-Судане гуммиарабик Yagoub отправляется клиентам в Европе и США. Гуммиарабик, липкий древесный сок, является основным ингредиентом во всем от Coca-Cola до йогурта Danone и M&Ms. Судан производит 70% мировых поставок, а компания Ягоуба Afritec является одним из самых крупных поставщиков.

Гуммиарабик действует как органический эмульгатор в потребительских товарах по всему миру – в конфетах, лекарствах, газировке и косметике. Он растет по всей Африке – от Сенегала до Кении – но сердцем производства являются миллионы деревьев акации, которые растут в песчаной полосе площадью 200 000 квадратных миль на юге Судана, которая в основном контролируется RSF.

Сейчас, спустя два года войны, спровоцировавшей самый большой гуманитарный кризис в мире, цепочка поставок в Судане абсолютно невозможна — согласно данным о торговле и интервью с более чем дюжиной трейдеров, чиновников, руководителей и других экспертов, невозможно определить, содержат ли названия домашних брендов продукты, финансирующие военных преступников.

"Если бы гуммиарабик исчез, формула Coca-Cola больше бы не работала. Это больше не было бы Coca-Cola", — сказала Майсара Элавад, коммерческий советник Albakry Factory for Packing & Preparing Gum Arabic, которая ежегодно экспортирует около 4000 тонн резинки компаниям в Европе и США. "На данный момент это невозможно отследить".

Coca-Cola отказалась от комментариев. Nestle заявила, что "стремится ответственно закупать все наши товары в соответствии с действующими нормативными требованиями". Компания Mars, производящая M&M, заявила, что не терпит взяточничества или коррупции и "активно взаимодействует с нашими поставщиками по поводу чрезвычайно тревожной ситуации в Судане, и мы готовы принять любые соответствующие меры, если выявим какие-либо нарушения нашей политики". PepsiCo и Danone не ответили на подробные списки вопросов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Coca-Cola станет дороже и менее экологичнее: как Трамп "убивает" любимый напиток.