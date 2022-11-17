Дома, школа, церковь и казарма: в Испании выставили на продажу целую деревню (ФОТО)

В северо-западной части Испании выставили на продажу заброшенную деревню Сальто-де-Кастро, которая уже много лет является необитаемой. Приобрести поселение можно за 260 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте BBC.

Иллюстрационное фото/Фотограф: Pavel Danilyuk

Располагается Сальто-де-Кастро в провинции Самора, что неподалеку от границы с Португалией. Сообщается, что поселение было построено в начале 1950-х годов компанией Iberduero для проживания семей рабочих, которые строили водохранилище неподалеку. Но после завершения строительства жители разъехались и в конце 1980-х деревня была полностью заброшена.

Территория, окружающая Сальто-де-Кастро, является частью "опустевшей Испании" — малонаселенных сельских районов, в которых отсутствуют многие удобства, которые можно найти в крупных городах.

На данным момент поселение включает в себя 44 жилых дома, а также церковь, гостиницу, школу, общественный бассейн и даже казармы. Все строения пустуют.





Отмечается, что 80-летний владелец деревни собирался сделать из нее туристическую мекку и построить здесь шикарный отель, однако ему помешал экономический кризис. Он проживает в городе и больше не может содержать целую деревню в одиночку.

С момента подачи объявления о продаже Сальто-де-Кастро уже более 300 человек поинтересовались условиями покупки городка. Сообщается, что один из возможных инвесторов уже даже успел внести залог.

Интересно, что ранее Сальто-де-Кастро уже выставляли на продажу за, 6,5 миллионов евро, однако цену пришлось значительно снизить, так как потенциальные покупатели посчитали такую цену завышенной.

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