Китай впервые в истории обогнал Японию и США: о чем идет речь

В 2025 году автопром Китая установил исторический рекорд и впервые вышел на первое место в мире по объемам продаж новых легковых автомобилей.

Китай стал лидером на мировом авторынке. Фото: из открытых источников

По предварительным подсчетам, глобальная реализация машин китайских брендов увеличилась примерно на 17% по сравнению с предыдущим годом и достигла около 27 миллионов единиц.

Если эти оценки подтвердятся официальной статистикой, производители из КНР впервые опередят японские автомобильные корпорации, возглавлявшие на протяжении десятилетий мировой рейтинг. Это означает существенное смещение в расстановке сил на международном авторынке.

По данным экспертов, резкий рост обеспечили сразу несколько факторов. В первую очередь это активный спрос внутри страны благодаря обновлению модельных рядов. Второй драйвер — агрессивный выход на внешние рынки, в частности, в страны Азии, Африки, Латинской Америки и одновременно в часть развитых экономик. Третий фактор – ценовая привлекательность в широком спектре классов: от бюджетных авто до электромобилей и гибридов. Дополнительное преимущество создали масштабные производственные мощности и хорошо построенные логистические цепи.

Особенно заметно присутствие китайских марок в сегментах электрического и гибридного транспорта. Именно эти направления стали ключевыми для быстрого наращивания экспорта и закрепления позиций вне внутреннего рынка.

В противоположность этому японские компании постепенно теряют многолетнее доминирование. Ожидается, что их суммарные мировые продажи в 2025 году составят около 25 миллионов автомобилей, что после более чем двадцати лет лидерства опустит Японию на второе место.

В течение длительного времени глобальное лидерство в автопроме удерживали Япония и США. Японские производители достигли пиковых показателей в 2018 году с результатом почти 30 миллионов проданных автомобилей. Еще в 2022-м китайские компании отставали от них примерно на 8 миллионов машин, однако прогноз на 2025 год свидетельствует, что этот разрыв был преодолен всего за три года благодаря быстрому внедрению технологий, международному партнерству и фокусу на экспортных стратегиях.

