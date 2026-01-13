Китай вперше в історії обігнав Японію та США: про що йдеться

У 2025 році автопром Китаю встановив історичний рекорд і вперше вийшов на перше місце у світі за обсягами продажу нових легкових автомобілів.

Китай став лідером на світовому авторинку. Фото: з відкритих джерел

За попередніми підрахунками, глобальна реалізація машин китайських брендів зросла приблизно на 17% порівняно з попереднім роком і досягла близько 27 мільйонів одиниць.

Якщо ці оцінки підтвердяться офіційною статистикою, виробники з КНР уперше випередять японські автомобільні корпорації, які протягом десятиліть очолювали світовий рейтинг. Це означає суттєвий зсув у розстановці сил на міжнародному авторинку.

За даними експертів, різке зростання забезпечили одразу кілька чинників. Насамперед, це активний попит усередині країни завдяки оновленню модельних рядів. Другий драйвер — агресивний вихід на зовнішні ринки, зокрема в країни Азії, Африки, Латинської Америки та водночас у частину розвинених економік. Третій фактор — цінова привабливість у широкому спектрі класів: від бюджетних авто до електромобілів і гібридів. Додаткову перевагу створили масштабні виробничі потужності та добре вибудувані логістичні ланцюги.

Особливо помітною є присутність китайських марок у сегментах електричного та гібридного транспорту. Саме ці напрямки стали ключовими для швидкого нарощування експорту та закріплення позицій за межами внутрішнього ринку.

На противагу цьому японські компанії поступово втрачають багаторічне домінування. Очікується, що їхні сумарні світові продажі у 2025 році становитимуть близько 25 мільйонів автомобілів, що після понад двадцяти років лідерства опустить Японію на другу сходинку.

Упродовж тривалого часу глобальне лідерство в автопромі утримували Японія та США. Японські виробники досягли пікових показників у 2018 році з результатом майже 30 мільйонів проданих авто. Ще у 2022-му китайські компанії відставали від них приблизно на 8 мільйонів машин, однак прогноз на 2025 рік свідчить, що цей розрив було подолано всього за три роки — завдяки швидкому впровадженню технологій, міжнародному партнерству та фокусу на експортних стратегіях.

Як повідомляв портал "Коментарі", фінтех-компанія Lyzi з Франції, яка активно розширює діяльність на європейському ринку, оголосила про співпрацю з автодилерами Porsche Centre Montpellier і Lamborghini Bordeaux. Завдяки новому сервісу покупці зможуть придбати елітні автомобілі, розрахувавшись біткоїном, tezos (XTZ), стейблкоїнами та ще понад 80 видами цифрових активів.