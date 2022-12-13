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Последствия будут более масштабными, чем выгода, – МИД Украины о поставках Ираном оружия в РФ

Украина предупреждает Иран о возможных последствиях новых поставок оружия в Россию

сегодня, 16:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

Министерство иностранных дел Украины предостерегает Иран о возможных новых поставках оружия российской армиипишут "Комментарии".

Последствия будут более масштабными, чем выгода, – МИД Украины о поставках Ираном оружия в РФ

За поддержку России в войне против Украины Иран ждут серьезные последствия

"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России. В ходе технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. Есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами. Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", – говорит спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Сотрудничество России и Ирана заметно активизировалось после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В этой войне, заявляли и Украина и западные страны, Россия использует дроны-камикадзе иранского производства. Эта техника применялась и во время массированных ударов по украинским городам осенью, уничтожая энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

В обеих странах: Иране и России, неоднократно отрицали информацию о поставках дронов. По свежим данным Washington Post, Иран помимо всего прочего согласился тайно передать России и баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfagha.

Напомним, как писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский, обратившись 12 декабря к участникам саммита G7, призвал Россию закончить войну к Рождеству. А сами лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече, в которой участвовал Зеленский, договорились продолжать поддержку нашей страны, в том числе финансовую, создать платформу координации помощи Украине и предоставить нам больше ПВО. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" выступление украинского президента и заявления по итогам саммита.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-zbroja-do-rosiji-naslidky-mzs-ukrajiny/32174700.html
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