Создатель биткоина Сатоши Накамото появился на Уолл-стрит: что известно

В здании Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) появилась новая инсталляция – статуя загадочного основателя биткоина Сатоши Накамото.

Скульптура Сатоши Накамото. Фото: из открытых источников

Автором работы стала итальянская художница Валентина Пикоззи. Фото статуи опубликовали на странице биржи в сети Х.

"Новая памятка знаменует собой общую территорию между развивающимися системами и установившимися институтами. От кода к культуре это размещение является художественным отражением того, как новые идеи становятся частью общей истории", — говорится в сообщении.

По словам художницы, это шестая созданная ею статуя Накамото из 21 запланированной.

"Это невероятный результат — мы даже не представляли, что скульптура Сатоши Накамото когда-нибудь займет место именно здесь!" – отметила художница.

Проект реализовала компания Twenty One Capital. Ее акции начали торговаться на бирже 9 декабря, но уже в первый день просели почти на 20%.

Установку скульптуры приурочили к дате запуска биткоин-рассылки, которую Накамото создал 10 декабря 2008 года.

"Статуя призвана передать зрителю чувство исчезновения – впечатление, что изобретатель остается между строк. В настоящее время Сатоши существует в строках кода биткоина, позволяя человечеству владеть первой децентрализованной платежной системой", — говорится в описании монумента.

Валентина Пикоззи известна своим артпроектом Satoshigallery, представленным в 2020 году.

"Образы формируют культуру, культура влияет на ценности, а ценности определяют будущее", — говорится на сайте инициативы.

Художница через искусство знакомит людей с историей и идеями, стоящими за биткоином. До этого Пикоззи уже установила пять статуй Накамото в разных уголках мира, в частности, в Швейцарии, Сальвадоре, Японии, Вьетнаме и США, в частности в Майами.

Как сообщал портал "Комментарии", биткоин недавно впервые за семь месяцев подешевел до 90 000 долларов. Такая динамика свидетельствует о заметном охлаждении интереса инвесторов к рискованным активам на глобальных рынках.