Творець біткоїна Сатоші Накамото з’явився на Волл-стріт: що відомо

У будівлі Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) з’явилась нова інсталяція — статуя загадкового засновника біткоїна Сатоші Накамото.

Скульптура Сатоші Накамото. Фото: з відкритих джерел

Авторкою роботи стала італійська мисткиня Валентина Пікоззі. Фото статуї опублікували на сторінці біржі у мережі Х.

"Нова пам'ятка знаменує собою спільну територію між системами, що розвиваються, та усталеними інституціями. Від коду до культури, це розміщення є художнім відображенням того, як нові ідеї стають частиною спільної історії", — йдеться у дописі.

За словами художниці, це шоста створена нею статуя Накамото із 21 запланованої.

"Це неймовірний результат — ми навіть не уявляли, що скульптура Сатоші Накамото коли-небудь займе місце саме тут!" — зазначила художниця.

Проєкт реалізувала компанія Twenty One Capital. Її акції почали торгуватися на біржі 9 грудня, але вже за перший день просіли майже на 20%.

Встановлення скульптури приурочили до дати запуску біткоїн-розсилки, яку Накамото створив 10 грудня 2008 року.

"Статуя покликана передати глядачеві відчуття зникнення — враження, що винахідник залишається між рядків. Наразі Сатоші існує в рядках коду біткоїна, дозволяючи людству володіти першою децентралізованою платіжною системою", — йдеться в описі монумента.

Валентина Пікоззі відома своїм артпроєктом Satoshigallery, презентованим у 2020 році.

"Образи формують культуру, культура впливає на цінності, а цінності визначають майбутнє", — йдеться на сайті ініціативи.

Художниця через мистецтво знайомить людей з історією та ідеями, які стоять за біткоїном. До цього Пікоззі вже встановила п’ять статуй Накамото в різних куточках світу, зокрема, у Швейцарії, Сальвадорі, Японії, В’єтнамі та у США, зокрема в Маямі.

Як повідомляв портал "Коментарі", біткоїн нещодавно вперше за сім місяців подешевшав до 90 000 доларів. Така динаміка свідчить про помітне охолодження інтересу інвесторів до ризикованих активів на глобальних ринках.